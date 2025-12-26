ETV Bharat / Videos

ఏడుకొండల్లో కనిపించే గోపురాలు, జాలువారే జలపాతాలు - ఇంట్లోనే తిరుమల అనుభూతి - PAINTING DEPICTING TIRUMALA VIZAG

ఇంటిలోని గోడలపై తిరుమల వైభవం - ఆవిష్కరించేలా పెయింటింగ్‌ (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 12:28 PM IST

Painting Depicting Tirumala temple view On the House Walls at Visakha: ఆ ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టగానే తిరుమల కొండపైకి వచ్చామా అన్న భావన మనలో కలుగుతుంది. తిరుమల వైభవం గోడలపై ఆకట్టుకుంటుంది. విశాఖ సీతమ్మధారలో నివాసం ఉంటున్న మంగిడి శ్రీనివాస సుబ్రహ్మణ్య శర్మ తన ఇంటి లివింగ్‌ రూం గోడలపై రంగులతో ఆవిష్కరించుకున్న ఈ అద్భుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అవుతోంది. ఏడు కొండల్లో కనిపించే గోపురాలు, కొండ మార్గాలు, జాలువారే జలపాతాలు వాటి మధ్యలో దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోయే ప్రధాన ఆలయాన్ని నేరుగా చూసినట్లు పెయింటింగ్ వేయించారు. దీన్ని చూడగానే వేంకన్న సన్నిధిలోకి చేరినట్లు మనసు ఆధ్యాత్మికతతో నిండిపోతుంది. ఈ ఏడాది అక్టోబరులో తిరుపతి వెళ్లిన శర్మకు ప్రతిరోజూ ఇంట్లో తిరుమల వైభవాన్ని చూడాలన్న ఆలోచనతో వాల్‌ పెయింటింగ్‌లో రాణిస్తున్న వెంకట హనుమంతు బృందంతో శ్రీవారి ఆలయ నమునాను అచ్చం అలాగే వేయించారు. తిరుమల వాతావరణంతో ఇంట్లో పెయింటింగ్ వెయించిన శ్రీనివాస సుబ్రహ్మణ్య శర్మతో మా ప్రతినిధి ముఖాముఖి. 

TIRUMALA PAINTING ON HOUSE WALL
PAINTING DEPICTING TIRUMALA HILL
PAINTING DEPICTING TIRUMALA
PAINTING DEPICTING TIRUMALA VISAKHA
PAINTING DEPICTING TIRUMALA VIZAG

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

