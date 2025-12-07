ETV Bharat / Videos

పీఏబీఆర్‌ కుడికాలువకు గండి - పంటపొలాల్లోకి భారీగా నీరు - PABR RIGHT CANAL LEAKAGE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 12:25 PM IST

|

Updated : December 7, 2025 at 12:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PABR Right Canal Leakage in Anantapur District: అనంతపురం జిల్లా కూడేరు మండలం జల్లిపల్లి సమీపంలోని పీఏబీఆర్​ కుడి కాలువకు భారీ గండి పడింది. దీంతో కుడి కాలువ తెగి నీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. వరిమడులు, వేరుశనగ పంట పొలాల్లోకి నీరు చేరుతోంది. నీరు భారీ ప్రవాహంతో రావడంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. కాగా ఈ విషయాన్ని స్థానిక రైతులు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన అధికారులు గేట్లు మూసేందుకు యత్నించగా ఆ ప్రయత్నం ఫలించలేదు. దాంతో అక్కడ నుంచి అధికారులు వెనుదిరిగారు. దీంతో ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఊహించని ఈ ఘటనతో తమ పొలాలు పాడవుతున్నాయని అన్నదాతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పీఏబీఆర్ కుడి కాలువ గేట్లు మూసివేసి పంట పొలాలను కాపాడాలని అధికారులను రైతులు కోరుతున్నారు. ఇప్పటికే మొంథా తుపాను ప్రభావంతో పంట నష్టం వాటిల్లిందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై త్వరగా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని వేడుకొంటున్నారు.

PABR Right Canal Leakage in Anantapur District: అనంతపురం జిల్లా కూడేరు మండలం జల్లిపల్లి సమీపంలోని పీఏబీఆర్​ కుడి కాలువకు భారీ గండి పడింది. దీంతో కుడి కాలువ తెగి నీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. వరిమడులు, వేరుశనగ పంట పొలాల్లోకి నీరు చేరుతోంది. నీరు భారీ ప్రవాహంతో రావడంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. కాగా ఈ విషయాన్ని స్థానిక రైతులు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన అధికారులు గేట్లు మూసేందుకు యత్నించగా ఆ ప్రయత్నం ఫలించలేదు. దాంతో అక్కడ నుంచి అధికారులు వెనుదిరిగారు. దీంతో ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఊహించని ఈ ఘటనతో తమ పొలాలు పాడవుతున్నాయని అన్నదాతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పీఏబీఆర్ కుడి కాలువ గేట్లు మూసివేసి పంట పొలాలను కాపాడాలని అధికారులను రైతులు కోరుతున్నారు. ఇప్పటికే మొంథా తుపాను ప్రభావంతో పంట నష్టం వాటిల్లిందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై త్వరగా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని వేడుకొంటున్నారు.

Last Updated : December 7, 2025 at 12:33 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PABR RIGHT CANAL
LEAKAGE TO PABR RIGHT CANAL
PABR DAM RESERVOIR
PABR RIGHT CANAL IN ANANTAPUR
PABR RIGHT CANAL LEAKAGE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

FLOODS IN NELLORE

నెల్లూరులో దిత్వా ఎఫెక్ట్ - కొనసాగుతున్న వరద ఉద్ధృతి

December 6, 2025 at 8:14 PM IST
Interview With Social Activist Soujanya

బాల్య వివాహాలపై పోరాటం - ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్న బెజవాడ అమ్మాయి

December 6, 2025 at 7:26 PM IST
RTC BUS SERVICES

ఇండిగో ఎఫెక్ట్ - అదనపు సర్వీసులకు ఆర్టీసీ సై

December 6, 2025 at 3:32 PM IST
Bear Hulchul in Rayadurgam Town at Anantapur District

పట్టపగలే ఎలుగుబంటి సంచారం - భయాందోళనలో ప్రజలు

December 2, 2025 at 7:08 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.