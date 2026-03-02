సహచరుడి మరణాన్ని తట్టుకోలేక ఈ టర్కీ కోడి పడుతున్న ఆవేదన చూడండి! - FUNERAL TURKEY HEN IN MAHABUBABAD
Published : March 2, 2026 at 6:11 PM IST
Owner Performs Funeral for Turkey Hen : టర్కీ పెంపుడు కోళ్లలో ఓ కోడి మృతి చెందడంతో మరొకటి మృతి చెందిన కోడిని అరుస్తూ లేపే ప్రయత్నం చేసే దృశ్యాలు ఆ తండా వాసులను కంటతడి పెట్టించాయి. ఈ సంఘటన మహబూబాబాద్ జిల్లా లక్ష్మీపురం శివారు గమ్య తండాలో చోటు చేసుకుంది. తండాకు చెందిన గిరిజన భూక్యా వీరన్న రెండేళ్ల క్రితం రెండు టర్కీ కోడి పిల్లలను తెచ్చుకొని తన ఇంట్లో పెంచుకుంటున్నారు. ఈ తర్వాత రెండు కోళ్లు వారి కుటుంబ సభ్యులుగా మారాయి. హఠాత్తుగా రెండు కోళ్లలో ఒక కోడి నిన్న మృతి చెందింది. దీంతో ఇన్ని రోజులు తనతో కలసి మెలిసి తిరిగిన కోడి మరణాన్ని తట్టుకోలేని ఇంకో కోడి పదే పదే తట్టి లేపుతూ కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించిన తీరు స్థానికులను కంటతడి పెట్టించింది. ప్రేమ ఆప్యాయతలు అనుబంధాలు మనుషుల్లోనే కాదు జంతువుల్లోను ఉంటాయని ఈ కోడి నిరూపించింది. ఈ రెండు కోళ్లు నిన్నటి వరకు కలసి మెలిసి తిరిగి మేత కూడా మేసేవి. యజమాని మృతి చెందిన కోడికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించి ఆ పెంపుడు జంతువుపై మమకారం చాటుకున్నారు.
