ప్రమాదం జరిగితే క్షణాల్లోనే సమాచారం - సామాన్య మెకానిక్ అసాధారణ ఆవిష్కరణ
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 5:21 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 5:28 PM IST
Mechanic Invented Extraordinary Device Incase of Road Accident : రోడ్డు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ప్రాణాలు కాపాడటంలో ప్రతి క్షణం ఎంతో కీలకం. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన కొందరు సకాలంలో వైద్యం అందక కళ్ల ముందే మరణించడం ఆ యువకుడిని తీవ్రంగా కలచి వేసింది. క్షతగాత్రులను త్వరగా ఆసుపత్రికి తరలిస్తే కొందరైనా బతుకుతారని భావించాడు. ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి సకాలంలో వైద్యం అందక ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఘటనలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అలాంటి మరణాలను అరికట్టాలనే సంకల్పంతో ఓ సామాన్య మెకానిక్ అసాధారణ ఆవిష్కరణకు శ్రీకారం చుట్టాడు. తనకు ఉన్న కొద్దిపాటి పరిజ్ఞానంతో ప్రమాదం సంభవించిన క్షణాల వ్యవధిలో సమాచారం అందేలా పరికరం రూపొందించి ఔరా అనిపిస్తున్నాడు ఏలూరు జిల్లా ఉంగుటూరు మండలం అక్కుపల్లి గోకవరానికి చెందిన మణి కృష్ణ. ఐటీఐ చదివి ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా మెకానిక్గా మారాడు. "స్మార్ట్ మోటార్ సైకిల్ యాక్సిడెంట్ డిటెక్షన్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ విత్ పాల్స్ అలారం ప్రివెన్షన్ అండ్ జీ" పేరుతో ఓ డివైస్ కనిపెట్టాడు. మరి అసలు ఈ డివైస్ వల్ల వాహనదారులకు ఎటువంటి ఉపయోగం కలుగుతుంది, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది? అనే విషయాలు మణికృష్ణ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.
Mechanic Invented Extraordinary Device Incase of Road Accident : రోడ్డు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ప్రాణాలు కాపాడటంలో ప్రతి క్షణం ఎంతో కీలకం. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన కొందరు సకాలంలో వైద్యం అందక కళ్ల ముందే మరణించడం ఆ యువకుడిని తీవ్రంగా కలచి వేసింది. క్షతగాత్రులను త్వరగా ఆసుపత్రికి తరలిస్తే కొందరైనా బతుకుతారని భావించాడు. ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి సకాలంలో వైద్యం అందక ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఘటనలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అలాంటి మరణాలను అరికట్టాలనే సంకల్పంతో ఓ సామాన్య మెకానిక్ అసాధారణ ఆవిష్కరణకు శ్రీకారం చుట్టాడు. తనకు ఉన్న కొద్దిపాటి పరిజ్ఞానంతో ప్రమాదం సంభవించిన క్షణాల వ్యవధిలో సమాచారం అందేలా పరికరం రూపొందించి ఔరా అనిపిస్తున్నాడు ఏలూరు జిల్లా ఉంగుటూరు మండలం అక్కుపల్లి గోకవరానికి చెందిన మణి కృష్ణ. ఐటీఐ చదివి ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా మెకానిక్గా మారాడు. "స్మార్ట్ మోటార్ సైకిల్ యాక్సిడెంట్ డిటెక్షన్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ విత్ పాల్స్ అలారం ప్రివెన్షన్ అండ్ జీ" పేరుతో ఓ డివైస్ కనిపెట్టాడు. మరి అసలు ఈ డివైస్ వల్ల వాహనదారులకు ఎటువంటి ఉపయోగం కలుగుతుంది, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది? అనే విషయాలు మణికృష్ణ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.