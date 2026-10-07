ETV Bharat / Videos

LIVE : సీఈసీకి వ్యతిరేకంగా విపక్ష ఎంపీల ఆందోళన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
విపక్ష ఎంపీల ఆందోళన (PTI)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 7, 2026 at 3:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Opposition MPs Protest Live : దిల్లీలో మరోసారి ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. సీఈసీకి వ్యతిరేకంగా మరోసారి ఆందోళనకు సిద్ధమైన విపక్ష ఎంపీలు జంతర్‌మంతర్‌ వద్ద ఆందోళన చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడు ఖర్గే ఆధ్వర్యంలో విపక్ష ఎంపీలు భేటీకి హాజరయ్యారు. ఎస్‌ఐఆర్‌, సీఈసీ వ్యవహారంపై సమావేశంలో చర్చించిన విపక్ష ఎంపీలు సమావేశం అనంతరం తదుపరి కార్యాచరణకు సిద్ధమయ్యరు. దిల్లీలో ఎన్నికల సంఘం వైఖరిని నిరసిస్తూ మంగళవారం ఇండీకూటమి నేతలు  ఆందోళనకు దిగారు. ముందస్తు అనుమతి లేకుండా ఆకాశవాణి భవన్‌లోకి అక్రమంగా ప్రవేశించారన్న ఆరోపణలతో లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంకా గాంధీ సహా పలువురు ఎంపీలపై కేసు నమోదు చేశారు.  ఇవాళ విపక్ష ఎంపీలతో కలిసి జంతర్ మంతర్​ వద్దకు ర్యాలీగా వస్తున్నారు. దీంతో జంతర్ మంతర్ వద్ద పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. దిల్లీలో విపక్ష ఎంపీల ఆందోళన ర్యాలీని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం

Opposition MPs Protest Live : దిల్లీలో మరోసారి ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. సీఈసీకి వ్యతిరేకంగా మరోసారి ఆందోళనకు సిద్ధమైన విపక్ష ఎంపీలు జంతర్‌మంతర్‌ వద్ద ఆందోళన చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడు ఖర్గే ఆధ్వర్యంలో విపక్ష ఎంపీలు భేటీకి హాజరయ్యారు. ఎస్‌ఐఆర్‌, సీఈసీ వ్యవహారంపై సమావేశంలో చర్చించిన విపక్ష ఎంపీలు సమావేశం అనంతరం తదుపరి కార్యాచరణకు సిద్ధమయ్యరు. దిల్లీలో ఎన్నికల సంఘం వైఖరిని నిరసిస్తూ మంగళవారం ఇండీకూటమి నేతలు  ఆందోళనకు దిగారు. ముందస్తు అనుమతి లేకుండా ఆకాశవాణి భవన్‌లోకి అక్రమంగా ప్రవేశించారన్న ఆరోపణలతో లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంకా గాంధీ సహా పలువురు ఎంపీలపై కేసు నమోదు చేశారు.  ఇవాళ విపక్ష ఎంపీలతో కలిసి జంతర్ మంతర్​ వద్దకు ర్యాలీగా వస్తున్నారు. దీంతో జంతర్ మంతర్ వద్ద పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. దిల్లీలో విపక్ష ఎంపీల ఆందోళన ర్యాలీని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం

For All Latest Updates

TAGGED:

CEC PROTEST LIVE
జంతర్‌మంతర్‌ వద్ద ఎంపీల ఆందోళన
OPPOSITION MPS PROTEST
PROTEST AT JANTAR MANTAR AGAINT CEC
RAHUL GANDHI PROTEST LIVE

ఇలాంటి కథనాలు

CONGRESS MPS RALLY IN DELHI

LIVE : దిల్లీలోని ఈసీ కార్యాలయం వద్ద విపక్ష ఎంపీల ఆందోళన - ప్రత్యక్షప్రసారం

October 6, 2026 at 12:10 PM IST
Seven arrested In Bollaram Arms Theft Case

Live : బొల్లారం ఆయుధ కేసులో మరో ఏడుగురు అరెస్టు - సీపీ సుమతి ప్రెస్​మీట్

October 3, 2026 at 2:06 PM IST
CM Revanth Reddy

LIVE : సౌత్‌జోన్ రీజినల్ కాన్ఫరెన్స్​లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

October 3, 2026 at 11:39 AM IST
Ministers Travelling in RTC Metro Using Common Pass

LIVE : ఆర్టీసీ, మెట్రో కామన్​ డేపాస్‌తో మంత్రుల ప్రయాణం - ప్రత్యక్షప్రసారం

October 3, 2026 at 10:54 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.