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అత్యాచారాలు, పోక్సో కేసులపై దృష్టి - మహిళల భద్రతకు 'ఆపరేషన్ దండాయన' - IG RAJAKUMARI ON DANDAYANA

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మహిళల భద్రతకు ఆపరేషన్ దండాయన - అత్యాచారాలు, లైంగిక వేధింపులు, పోక్సో కేసులపై దృష్టి : ఐజీ రాజకుమారి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 4:39 PM IST

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IG Rajakumari On Operation Dandayana : ప్రభుత్వాలు, అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నా చిన్నారులు, మహిళలపై జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలు ఆగడం లేదు. అందుకు కారణం ఆధారాల సేకరణ, కేసుల విచారణ, శిక్షలు అమలు విషయంలో జరుగుతున్న జాప్యం. ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా 'ఆపరేషన్ దండాయన' కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. లైంగిక వేధింపుల కేసులలో అధికారులు పక్కాగా దర్యాప్తు చేపట్టి  60 రోజుల్లో ఛార్జ్‌షీట్ దాఖలు చేస్తున్నారు. కోర్టుల్లో కేసుల విచారణ వేగంగా పూర్తయ్యేలా స్పీడ్‌ ట్రయల్‌ మానిటరింగ్‌ సిస్టమ్‌ తీసుకొచ్చారు. కేసుల ట్రయల్‌కు సంబంధించిన పురోగతిని జిల్లా నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి అధికారుల వరకూ వివిధ దశల్లో ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు. తద్వారా నిందితులకు ఎన్ని రోజుల్లో శిక్షపడే అవకాశం ఉంది? ఈ తరహా కేసులు తగ్గించడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు? తదితర అంశాలపై మహిళా, శిశు భద్రతా విభాగం ఐజీ రాజకుమారితో ముఖాముఖి.

IG Rajakumari On Operation Dandayana : ప్రభుత్వాలు, అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నా చిన్నారులు, మహిళలపై జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలు ఆగడం లేదు. అందుకు కారణం ఆధారాల సేకరణ, కేసుల విచారణ, శిక్షలు అమలు విషయంలో జరుగుతున్న జాప్యం. ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా 'ఆపరేషన్ దండాయన' కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. లైంగిక వేధింపుల కేసులలో అధికారులు పక్కాగా దర్యాప్తు చేపట్టి  60 రోజుల్లో ఛార్జ్‌షీట్ దాఖలు చేస్తున్నారు. కోర్టుల్లో కేసుల విచారణ వేగంగా పూర్తయ్యేలా స్పీడ్‌ ట్రయల్‌ మానిటరింగ్‌ సిస్టమ్‌ తీసుకొచ్చారు. కేసుల ట్రయల్‌కు సంబంధించిన పురోగతిని జిల్లా నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి అధికారుల వరకూ వివిధ దశల్లో ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు. తద్వారా నిందితులకు ఎన్ని రోజుల్లో శిక్షపడే అవకాశం ఉంది? ఈ తరహా కేసులు తగ్గించడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు? తదితర అంశాలపై మహిళా, శిశు భద్రతా విభాగం ఐజీ రాజకుమారితో ముఖాముఖి.

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TAGGED:

OPERATION DANDAYANA
IG RAJAKUMARI ON DANDAYANA
ఆపరేషన్ దండాయన
WOMEN SAFETY OPERATION DANDAYANA
IG RAJAKUMARI ON DANDAYANA

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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