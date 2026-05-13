ఆన్‌లైన్‌ క్రికెట్ బెట్టింగ్‌ ద్వారా రూ.500 కోట్ల లావాదేవీలు - 24 మంది నిర్వాహకులు అరెస్టు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 8:55 PM IST

Cricket Betting Gang Arrested In Visakhapatnam: ఆన్‌లైన్‌ యాప్‌ ద్వారా క్రికెట్‌ బెట్టింగ్‌ నిర్వహిస్తున్న 24 మంది అంతరాష్ట్ర ముఠాను విశాఖ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ వ్యవహారంలో 500 కోట్ల రూపాయలు లావాదేవీలు జరిగినట్లు విశాఖ సీపీ శంఖ బ్రత బాగ్చి వెల్లడించారు. మరో రూ.1000 కోట్ల వరకూ లావాదేవీలు జరిగిఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. 24 మంది ముఠా సభ్యులలో 8 మందిని కలకత్తాలో అరెస్టు చేసినట్లు వివరించారు. నిందితులు నుంచి 234 బ్యాంక్ అకౌంట్లు గుర్తింనట్లు సీపీ చెప్పారు. బెట్టింగ్‌ యాప్‌ వల్ల నష్టపోయిన బాధితులకు డబ్బులు ఇప్పించే ప్రయత్నం చేస్తామని భరోసానిచ్చారు.

ఆన్‌లైన్‌ యాప్‌ ద్వారా క్రికెట్‌ బెట్టింగ్‌ నిర్వహిస్తున్న 24 మంది అంతరాష్ట్ర ముఠాను అరెస్టు చేశామని, ఈ వ్యవహారంలో 500 కోట్ల రూపాయలు లావాదేవీలు జరిగినట్లు గుర్తించామని సీపీ శంఖ బ్రత బాగ్చి తెలిపారు. అంతేకాకుండా మరో వెయ్యి కోట్ల వరకూ లావాదేవీలు జరిగి ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నామన్నారు. ముఠా సభ్యులలో 8 మందిని కలకత్తాలో అరెస్టు చేశామని, నిందితులు నుంచి 234 బ్యాంక్ అకౌంట్లు గుర్తించామన్నారు. బెట్టింగ్‌ యాప్‌ వల్ల నష్టపోయిన బాధితులకు డబ్బులు ఇప్పించే ప్రయత్నం చేస్తామని వెల్లడించారు.

