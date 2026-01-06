ETV Bharat / Videos

ఓఎన్‌జీసీ డ్రిల్లింగ్ ప్రదేశంలో పేలుడు - ఎగసిపడుతున్న మంటలు - ONGC BLOWOUT

ఓఎన్‌జీసీ డ్రిల్లింగ్ ప్రదేశంలో పేలుడు - ఎగసిపడుతున్న మంటలు (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 6:53 AM IST

Gas Leak Triggers Massive Fire At ONGC Well in Irusumanda of Konaseema : అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా మలికిపురం మండలం ఇరుసుమండలోని ఓఎన్జీసీకి చెందిన మోరీ -5 ఆయిల్ వెల్‌లో మంటలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఎలాంటి నియంత్రణ చేపట్టలేదు. మంగళవారం మంటలను ఆపే చర్యలు చేపడతారని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రధానంగా అగ్నికీలలు ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతున్నాయి. చుట్టుపక్కల వందలాది కొబ్బరి చెట్లు బుగ్గి పాలయ్యాయి. ఆ సమయంలో రిగ్గు వద్ద ఉన్న ఓఎన్జీసి సిబ్బంది పరుగులు తీశారు. వరి చేలు దెబ్బతిన్నాయి. ఇరుసుమండ గ్రామాన్ని అధికారులు ఖాళీ చేయించారు. అమలాపురం ఎంపీ హరీష్ మాథూర్, ఎమ్మెల్యే దేవర ప్రసాద్, కలెక్టర్ ఆర్ మహేష్ కుమార్, ఎస్పీ రాహుల్, అధికారులు ఇక్కడ ఉండి పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. సంఘటన జరిగిన సమయంలో సమీపంలో ఉన్న వ్యవసాయ కూలీలు హడలిపోయి పరుగులు తీశారు. స్థానికంగా ఉన్న పంట కాలువ నుంచి నీరు తీసుకుని ఫైర్ ఇంజన్ల ద్వారా ఫైర్ ఫైటింగ్ సిబ్బంది మంటలను అదుపులో తెస్తారని అంటున్నారు. ఏమైనా ఈ సంఘటన కోనసీమ వాసులను తీవ్ర కలవరాన్ని గురి చేసింది. గ్యాస్ లీక్‌ ఘటనపై ఓఎన్‌జీసీ లేఖ విడుదల చేసింది. ఘటనాస్థలానికి ఫైర్‌ఫైటింగ్ సిబ్బందిని పంపిస్తున్నట్లు తెలిపింది. గ్యాస్‌ లీక్‌ ఘటన మారుమూల ప్రాంతంలో జరిగిందని, 600 మీటర్ల వరకు నివాస ప్రాంతం కాదని వెల్లడించింది. ఈ ఘటనలో ఎవరూ గాయపడలేదని స్పష్టం చేసింది. గ్యాస్ లీక్, మంటలు అరికట్టేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు, అంతర్జాతీయ నిపుణులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు వెల్లడించింది. తమ సంస్థ సీనియర్ నిపుణులు పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారని ఓఎన్‌జీసీ తెలిపింది. 

PASARLAPUDI BLOWOUT
ONGC GAS LEAK
FIRE BLOWOUT
ఓఎన్‌జీసీలో గ్యాస్​ లీక్​
ONGC BLOWOUT

