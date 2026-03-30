LIVE: సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా టిడ్కో గృహాల ప్రారంభోత్సవం - ప్రత్యక్షప్రసారం - TIDCO HOUSES OPENING CEREMONY LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 12:48 PM IST
Tidco Houses opening Ceremony Live: పేదల కలల సౌధం సాక్షాత్కరించింది. గత ఎనిమిదేళ్లుగా కళ్లు కాయలు కాసేలా వేచి చూస్తున్న నిరీక్షణకు తెరపడింది. అసంపూర్తిగా ఉన్న ఇళ్ల నిర్మాణాలతోపాటు మౌలిక సదుపాయాల పనుల పూర్తిపై ఏపీ ప్రభుత్వం దృష్టిపెట్టింది. నిధులను కేటాయిస్తూ పనులు సకాలంలో పూర్తయ్యేలా పర్యవేక్షించింది. నేడు లక్ష టిడ్కో గృహాలను కూటమి ప్రభుత్వం పేదల చెంతకు చేర్చింది. వీటితోపాటు కాలనీల్లో పూర్తయిన మరో 1.50 లక్షల గృహాలతో కలిపి 2.50 లక్షల ఇళ్లకు లబ్ధిదారులతో గృహప్రవేశాలను నిర్వహించారు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేవలం 21 నెలల వ్యవధిలో రెండోసారి ఇళ్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం విశేషం. తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేటలో సామూహిక గృహప్రవేశాల కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. అనంతరం లబ్ధిదార్దులతో టిడ్కో ఇళ్ల గృహప్రవేశాలు చేయించారు. కూటమి ప్రభుత్వం పేదలకు అండగా ఉండే ప్రభుత్వమని ఆయన గుర్తు చేశారు. కాసేపు లబ్ధిదారులతో ముచ్చటించి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
