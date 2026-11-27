ఒనకడెల్లి వారపు సంతలో విదేశీయులు - హస్తకళా వస్తువుల పరిశీలన
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 1:51 PM IST
Foreign Tourists Visits Onakadelli Weekly Market : శీతాకాలంలో ఆంధ్ర - ఒడిశా సరిహద్దు (ఏవోబీ) ప్రాంతంలో ఉన్న ఒనకడెల్లిలో గురువారం జరిగే వారపు సంత విదేశీయుల రాకతో కోలాహలంగా మారుతుంది. ఈ సంతకు వివిధ దేశాలకు చెందిన పర్యాటకులు వచ్చారు. ఈ సరిహద్దులో వారి రాకతో ఆ ప్రాంతమంతా కిటకిటలాడింది. ఈ సంతకు వచ్చే బోండా, గదబ ఆదిమ జాతి గిరిజన మహిళల సంప్రదాయ వస్త్రధారణ, వారి విలక్షణమైన సంస్కృతిని తిలకించడానికి ప్రపంచం నలుమూలల నుండి పర్యాటకులు తరలివస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే గురువారం అమెరికా, జర్మనీ, ఇటలీ, హాలండ్, ఇజ్రాయెల్, ఈజిప్ట్ తదితర దేశాల నుంచి పర్యాటకులు భారీ సంఖ్యలో విచ్చేశారు. వారితో ఆత్మీయంగా ముచ్చటించారు. అటవీ ఉత్పత్తులు, హస్తకళా వస్తువులను పరిశీలించారు. వారి జీవన విధానాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ వారపు సంతలే సూపర్ మార్కెట్లుగా చెలామణి అవుతుంటాయి. ఇక్కడ నిత్యావసరాల నుండి అన్ని రకాల సామగ్రి లభిస్తుంది. విదేశాల్లో ఉండే ఆధునిక సూపర్ మార్కెట్లకు భిన్నంగా మన దేశీయ గ్రామీణ మార్కెట్ల తీరుతెన్నులను గమనిస్తూ విదేశీ పర్యాటకులు సంతలోని ప్రతి దుకాణాన్ని ఆసక్తిగా తిలకించారు.
Foreign Tourists Visits Onakadelli Weekly Market : శీతాకాలంలో ఆంధ్ర - ఒడిశా సరిహద్దు (ఏవోబీ) ప్రాంతంలో ఉన్న ఒనకడెల్లిలో గురువారం జరిగే వారపు సంత విదేశీయుల రాకతో కోలాహలంగా మారుతుంది. ఈ సంతకు వివిధ దేశాలకు చెందిన పర్యాటకులు వచ్చారు. ఈ సరిహద్దులో వారి రాకతో ఆ ప్రాంతమంతా కిటకిటలాడింది. ఈ సంతకు వచ్చే బోండా, గదబ ఆదిమ జాతి గిరిజన మహిళల సంప్రదాయ వస్త్రధారణ, వారి విలక్షణమైన సంస్కృతిని తిలకించడానికి ప్రపంచం నలుమూలల నుండి పర్యాటకులు తరలివస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే గురువారం అమెరికా, జర్మనీ, ఇటలీ, హాలండ్, ఇజ్రాయెల్, ఈజిప్ట్ తదితర దేశాల నుంచి పర్యాటకులు భారీ సంఖ్యలో విచ్చేశారు. వారితో ఆత్మీయంగా ముచ్చటించారు. అటవీ ఉత్పత్తులు, హస్తకళా వస్తువులను పరిశీలించారు. వారి జీవన విధానాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ వారపు సంతలే సూపర్ మార్కెట్లుగా చెలామణి అవుతుంటాయి. ఇక్కడ నిత్యావసరాల నుండి అన్ని రకాల సామగ్రి లభిస్తుంది. విదేశాల్లో ఉండే ఆధునిక సూపర్ మార్కెట్లకు భిన్నంగా మన దేశీయ గ్రామీణ మార్కెట్ల తీరుతెన్నులను గమనిస్తూ విదేశీ పర్యాటకులు సంతలోని ప్రతి దుకాణాన్ని ఆసక్తిగా తిలకించారు.