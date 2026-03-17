LIVE : శాసన మండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - LEGISLATIVE COUNCIL SESSIONS LIVE
Published : March 17, 2026 at 10:05 AM IST
Legislative Council Live : శాసన మండలిలో రెండో రోజు గవర్నర్ ప్రసంగంపై ధన్యవాద తీర్మానంపై చర్చ జరుగుతుంది. గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానాన్ని ఎమ్మెల్సీ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ సభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఎమ్మెల్సీ అద్దంకి దయాకర్ ధన్యవాద తీర్మానాన్ని బలపరిచారు. శాసన మండలి బడ్జెట్ సమావేశాలు ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభం కాగా, సభలో ముందుగా బీఏసీ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాల నివేదికను సభా సమక్షంలో ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తర్వాత తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్కు చెందిన వార్షిక నివేదికలను సభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు తెలంగాణ ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ 2021-22 సంవత్సరానికి సంబంధించిన 8వ వార్షిక నివేదికను సభ టేబుల్పై ఉంచారు. తెలంగాణ స్టేట్ లెదర్ డెవలప్మెంట్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ 2018-19 సంవత్సరానికి సంబంధించిన 4వ వార్షిక నివేదిక, ఖాతాలను సభలో ప్రవేశపెట్టారు. శాసమ మండలి సమావేశాలు ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Legislative Council Live : శాసన మండలిలో రెండో రోజు గవర్నర్ ప్రసంగంపై ధన్యవాద తీర్మానంపై చర్చ జరుగుతుంది. గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానాన్ని ఎమ్మెల్సీ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ సభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఎమ్మెల్సీ అద్దంకి దయాకర్ ధన్యవాద తీర్మానాన్ని బలపరిచారు. శాసన మండలి బడ్జెట్ సమావేశాలు ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభం కాగా, సభలో ముందుగా బీఏసీ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాల నివేదికను సభా సమక్షంలో ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తర్వాత తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్కు చెందిన వార్షిక నివేదికలను సభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు తెలంగాణ ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ 2021-22 సంవత్సరానికి సంబంధించిన 8వ వార్షిక నివేదికను సభ టేబుల్పై ఉంచారు. తెలంగాణ స్టేట్ లెదర్ డెవలప్మెంట్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ 2018-19 సంవత్సరానికి సంబంధించిన 4వ వార్షిక నివేదిక, ఖాతాలను సభలో ప్రవేశపెట్టారు. శాసమ మండలి సమావేశాలు ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.