ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిన పంచాయతీ భవనం - తప్పిన పెను ప్రమాదం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 6:17 PM IST
Old Building Collapsed at Pattiseema Ferry Point : ఏలూరు జిల్లా పోలవరం మండలం పట్టిసీమ రేవులో పాత పంచాయతీ భవనం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయింది. ఈ భవనాన్ని ప్రతి సంవత్సరం మహాశివరాత్రి ఉత్సవాల కోసం గ్రామస్థులు ఉపయోగించేవారు. ఆ సమయంలో భవన ప్రాంగణం మొత్తం సందడిగా ఉండేది. కానీ గోదావరి వరదలతో పాటు వాగు ఉద్ధృతికి కొవ్వాడ అవుట్ ఫాల్స్ స్లూయిజ్ కాలువ కోతకు గురవుతూ ఉండేది. కాలువ ఆయకట్టుకు దగ్గర్లోనే పాత పంచాయితీ భవనం ఉండటంతో నిత్యం కోతకు గురైంది. చివరికి నేడు (సోమవారం) మధ్యాహ్నం హఠాత్తుగా భవనం కుప్ప కూలిపోయింది. అయితే భవనం కూలిపోయిన సమయంలో అక్కడ ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. దీంతో గ్రామస్థులు, అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. భవనం కూలిపోతున్న సమయంలో అక్కడే ఉన్న గ్రామస్థులు, దాని సేవలను గుర్తు చేసుకున్నారు. అలాగే వచ్చే మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలను ఎలా నిర్వహించాలని గ్రామస్థులు ఆలోచనలో పడ్డారు. ప్రత్యామ్నాయ భవనం కోసం వెతకడం ప్రారంభించారు.
Old Building Collapsed at Pattiseema Ferry Point : ఏలూరు జిల్లా పోలవరం మండలం పట్టిసీమ రేవులో పాత పంచాయతీ భవనం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయింది. ఈ భవనాన్ని ప్రతి సంవత్సరం మహాశివరాత్రి ఉత్సవాల కోసం గ్రామస్థులు ఉపయోగించేవారు. ఆ సమయంలో భవన ప్రాంగణం మొత్తం సందడిగా ఉండేది. కానీ గోదావరి వరదలతో పాటు వాగు ఉద్ధృతికి కొవ్వాడ అవుట్ ఫాల్స్ స్లూయిజ్ కాలువ కోతకు గురవుతూ ఉండేది. కాలువ ఆయకట్టుకు దగ్గర్లోనే పాత పంచాయితీ భవనం ఉండటంతో నిత్యం కోతకు గురైంది. చివరికి నేడు (సోమవారం) మధ్యాహ్నం హఠాత్తుగా భవనం కుప్ప కూలిపోయింది. అయితే భవనం కూలిపోయిన సమయంలో అక్కడ ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. దీంతో గ్రామస్థులు, అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. భవనం కూలిపోతున్న సమయంలో అక్కడే ఉన్న గ్రామస్థులు, దాని సేవలను గుర్తు చేసుకున్నారు. అలాగే వచ్చే మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలను ఎలా నిర్వహించాలని గ్రామస్థులు ఆలోచనలో పడ్డారు. ప్రత్యామ్నాయ భవనం కోసం వెతకడం ప్రారంభించారు.