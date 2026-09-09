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ఏనుగుల బెడదకు చెక్‌ ఒడిశా వైపు తరలింపు - ఊపిరి పీల్చుకున్న మన్యం ప్రజలు

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ఏనుగుల బెడదకు చెక్‌ ఒడిశా వైపు తరలింపు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 9:51 AM IST

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Kumki Elephants Diverted Forest Elephants To Odisha : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా ప్రజలను దశాబ్దాలుగా వేధిస్తున్న అడవి ఏనుగుల సమస్యకు ఎట్టకేలకు పరిష్కారం లభిస్తోంది. కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన ప్రత్యేక చర్యలు సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తున్నాయి. కొమరాడ మండలం కోనవలస సమీపంలో ఉన్న అడవి ఏనుగుల గుంపును 'కుంకీ' ఏనుగుల (అడవి ఏనుగులను అదుపు చేయడానికి ఉపయోగించే శిక్షణ పొందిన ఏనుగులు) సహాయంతో అధికారులు విజయవంతంగా ఒడిశా వైపు తరలించారు. ఈ అడవి ఏనుగుల వల్ల పంటలు, వ్యవసాయ పరికరాలు ధ్వంసమవ్వడమే కాకుండా ప్రజల్లో తీవ్ర భయాందోళనలు నెలకొనడంతో, జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల ప్రజలు ఏళ్లుగా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. కుంకీ ఏనుగుల రాకతో ఆ అడవి ఏనుగుల గుంపు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవడంతో స్థానిక ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ప్రభుత్వం గుచ్చిమి ప్రాంతంలో అడవి ఏనుగుల సంరక్షణ కేంద్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసింది. అయినప్పటికీ బామిని ప్రాంతంలో ఏనుగుల సంచారం ఇంకా నమోదవుతూనే ఉంది. 

Kumki Elephants Diverted Forest Elephants To Odisha : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా ప్రజలను దశాబ్దాలుగా వేధిస్తున్న అడవి ఏనుగుల సమస్యకు ఎట్టకేలకు పరిష్కారం లభిస్తోంది. కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన ప్రత్యేక చర్యలు సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తున్నాయి. కొమరాడ మండలం కోనవలస సమీపంలో ఉన్న అడవి ఏనుగుల గుంపును 'కుంకీ' ఏనుగుల (అడవి ఏనుగులను అదుపు చేయడానికి ఉపయోగించే శిక్షణ పొందిన ఏనుగులు) సహాయంతో అధికారులు విజయవంతంగా ఒడిశా వైపు తరలించారు. ఈ అడవి ఏనుగుల వల్ల పంటలు, వ్యవసాయ పరికరాలు ధ్వంసమవ్వడమే కాకుండా ప్రజల్లో తీవ్ర భయాందోళనలు నెలకొనడంతో, జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల ప్రజలు ఏళ్లుగా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. కుంకీ ఏనుగుల రాకతో ఆ అడవి ఏనుగుల గుంపు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవడంతో స్థానిక ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ప్రభుత్వం గుచ్చిమి ప్రాంతంలో అడవి ఏనుగుల సంరక్షణ కేంద్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసింది. అయినప్పటికీ బామిని ప్రాంతంలో ఏనుగుల సంచారం ఇంకా నమోదవుతూనే ఉంది. 

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TAGGED:

KUMKI ELEPHANTS IN AP
PARVATIPURAM MANYAM DISTRICT
అటవీ ఏనుగుల సమస్య
FOREST ANIMALS INTO VILLAGES
FOREST ELEPHANTS IN PARVATIPURAM

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