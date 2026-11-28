తిరుమలలో ఆక్టోపస్ సిబ్బంది మాక్డ్రిల్
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 1:42 PM IST
Octopus Mock Drill In Tirumala : ఆక్టోపస్ (ఉగ్రవాద నిరోధక సంస్థ) దళాలు తిరుమలలో మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించాయి. పాపవినాశనం వెళ్లే మార్గంలో వేణుగోపాలస్వామి ఆలయం సమీపంలో ఈ డ్రిల్ జరిగింది. అత్యవసర దాడులకు సన్నద్ధం చేసేందుకు దీనిని రూపొందించారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల పుణ్యక్షేత్రానికి ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివస్తుండటాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి సంయుక్త మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ డ్రిల్స్లో టీటీడీ (తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం) విజిలెన్స్ విభాగం, పోలీసులు, ఆక్టోపస్ దళాలు, ఇతర సంబంధిత విభాగాలు పాల్గొంటాయి. భక్తుల భద్రతను, విశ్వాసాన్ని నిర్ధారించడం వారిలో భద్రతా భావాన్ని, ఆధ్యాత్మిక ప్రశాంతతను పెంపొందించడం దీని ప్రాథమిక లక్ష్యం. అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడంలో భద్రతా సిబ్బంది సన్నద్ధతను, వేగవంతమైన ప్రతిస్పందన సామర్థ్యాలను పరీక్షించడంపై ఈ డ్రిల్స్ దృష్టి సారించాయి. ఊహించని సంక్షోభం లేదా విపత్తు ఎదురైనప్పుడు సమర్థవంతంగా స్పందించేలా శిక్షణ ఇవ్వడమే ఈ డ్రిల్స్ ఉద్దేశం. ఈ డ్రిల్స్లో టీటీడీ సిబ్బంది, విజిలెన్స్ విభాగం, వైద్య బృందాలు కూడా పాల్గొన్నాయి.
Octopus Mock Drill In Tirumala : ఆక్టోపస్ (ఉగ్రవాద నిరోధక సంస్థ) దళాలు తిరుమలలో మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించాయి. పాపవినాశనం వెళ్లే మార్గంలో వేణుగోపాలస్వామి ఆలయం సమీపంలో ఈ డ్రిల్ జరిగింది. అత్యవసర దాడులకు సన్నద్ధం చేసేందుకు దీనిని రూపొందించారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల పుణ్యక్షేత్రానికి ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివస్తుండటాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి సంయుక్త మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ డ్రిల్స్లో టీటీడీ (తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం) విజిలెన్స్ విభాగం, పోలీసులు, ఆక్టోపస్ దళాలు, ఇతర సంబంధిత విభాగాలు పాల్గొంటాయి. భక్తుల భద్రతను, విశ్వాసాన్ని నిర్ధారించడం వారిలో భద్రతా భావాన్ని, ఆధ్యాత్మిక ప్రశాంతతను పెంపొందించడం దీని ప్రాథమిక లక్ష్యం. అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడంలో భద్రతా సిబ్బంది సన్నద్ధతను, వేగవంతమైన ప్రతిస్పందన సామర్థ్యాలను పరీక్షించడంపై ఈ డ్రిల్స్ దృష్టి సారించాయి. ఊహించని సంక్షోభం లేదా విపత్తు ఎదురైనప్పుడు సమర్థవంతంగా స్పందించేలా శిక్షణ ఇవ్వడమే ఈ డ్రిల్స్ ఉద్దేశం. ఈ డ్రిల్స్లో టీటీడీ సిబ్బంది, విజిలెన్స్ విభాగం, వైద్య బృందాలు కూడా పాల్గొన్నాయి.