అసోం వరద బాధితులకు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఆపన్నహస్తం - ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ సేవాకార్యక్రమాలు
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Published : August 6, 2026 at 8:01 PM IST
NTR Trust Helps Assam Flood Victims : అసోం వరద బాధితులను ఆదుకునేందుకు ఎన్టీఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ముందుకొచ్చింది. భారీ వర్షాలు, వరదల వల్ల ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం సంభవించడంతో అక్కడి ప్రజలకు అండగా నిలబడేందుకు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి నిత్యావసర వస్తువులను సేకరించింది. ఆహార పదార్థాలు, దుస్తులు, నిత్యావసరాలతో కూడిన ట్రక్ను ఫిల్మ్ చాంబర్ ఆవరణ నుంచి ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపక సభ్యులు అసోంకు పంపించారు. సమాజమే దేవాలయం, ప్రజలే దేవుళ్లు అన్న ఎన్టీఆర్ నినాదం స్ఫూర్తితో దేశంలో ఎక్కడ ఏ విపత్తు సంభవించినా ఎన్టీఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆదుకునేందుకు ముందుంటుందని నందమూరి మోహనకృష్ణ తెలిపారు. మున్ముందు మరిన్ని సేవాకార్యక్రమాలు చేస్తామని ఆయన వివరించారు. అసోంలో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు నిర్వహించే ఎంబ్రియోస్ అనే సంస్థ అక్కడి ప్రజలను ఆదుకోవాలని దేశమంతటా విజ్ఞప్తి చేసిందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో విరాళాల సేకరణ కోసం ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ పిలుపునిచ్చిందని మోహనకృష్ణ తెలిపారు. రెండు రాష్ట్రాల్లో తాము ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ స్పందన వచ్చిందన్నారు.
NTR Trust Helps Assam Flood Victims : అసోం వరద బాధితులను ఆదుకునేందుకు ఎన్టీఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ముందుకొచ్చింది. భారీ వర్షాలు, వరదల వల్ల ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం సంభవించడంతో అక్కడి ప్రజలకు అండగా నిలబడేందుకు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి నిత్యావసర వస్తువులను సేకరించింది. ఆహార పదార్థాలు, దుస్తులు, నిత్యావసరాలతో కూడిన ట్రక్ను ఫిల్మ్ చాంబర్ ఆవరణ నుంచి ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపక సభ్యులు అసోంకు పంపించారు. సమాజమే దేవాలయం, ప్రజలే దేవుళ్లు అన్న ఎన్టీఆర్ నినాదం స్ఫూర్తితో దేశంలో ఎక్కడ ఏ విపత్తు సంభవించినా ఎన్టీఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆదుకునేందుకు ముందుంటుందని నందమూరి మోహనకృష్ణ తెలిపారు. మున్ముందు మరిన్ని సేవాకార్యక్రమాలు చేస్తామని ఆయన వివరించారు. అసోంలో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు నిర్వహించే ఎంబ్రియోస్ అనే సంస్థ అక్కడి ప్రజలను ఆదుకోవాలని దేశమంతటా విజ్ఞప్తి చేసిందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో విరాళాల సేకరణ కోసం ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ పిలుపునిచ్చిందని మోహనకృష్ణ తెలిపారు. రెండు రాష్ట్రాల్లో తాము ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ స్పందన వచ్చిందన్నారు.