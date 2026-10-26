LIVE: ఎన్టీఆర్ హెల్త్ వర్సిటీ రూబీ జూబ్లీ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 11:07 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 12:25 PM IST
NTR Health University Ruby Jubilee Celebrations Live : ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైద్యవిద్యకు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో పాటు అత్యున్నత గుర్తింపు తెచ్చిన మహోన్నత సంస్థ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం. విజయవాడ కేంద్రంగా స్థాపించిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక విశ్వవిద్యాలయం వైద్యారంగంలో నాణ్యమైన బోధన, పారదర్శకమైన పరీక్షల నిర్వహణ, వినూత్న పరిశోధనలను అందిస్తూ విజయవంతంగా 40 వసంతాల సుదీర్ఘ ప్రస్థానం పూర్తి చేసుకుంది. ప్రారంభంలో దీనిని 'ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం' అని పిలిచేవారు. దీని స్థాపకుడు ఎన్టీఆర్ మరణానంతరం 1998లో ఆయన గౌరవార్థం ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేశారు. ప్రారంభంలో కొన్ని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలతో ప్రారంభమైన ఈ వర్సిటీ ప్రస్థానం నేడు వందలాది ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ కళాశాలల అనుబంధ సంస్థగా విస్తరించింది. ఈ సందర్బంగా 40 ఏళ్ల ప్రస్థానం పురస్కరించుకుని నేడు రూబీ జూబ్లీ వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమనికి ముఖ్య అతిధులుగా ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ హెల్త్ వర్సిటీ రూబీ జూబ్లీ వేడుకలు ప్రత్యక్షప్రసారం
NTR Health University Ruby Jubilee Celebrations Live : ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైద్యవిద్యకు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో పాటు అత్యున్నత గుర్తింపు తెచ్చిన మహోన్నత సంస్థ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం. విజయవాడ కేంద్రంగా స్థాపించిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక విశ్వవిద్యాలయం వైద్యారంగంలో నాణ్యమైన బోధన, పారదర్శకమైన పరీక్షల నిర్వహణ, వినూత్న పరిశోధనలను అందిస్తూ విజయవంతంగా 40 వసంతాల సుదీర్ఘ ప్రస్థానం పూర్తి చేసుకుంది. ప్రారంభంలో దీనిని 'ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం' అని పిలిచేవారు. దీని స్థాపకుడు ఎన్టీఆర్ మరణానంతరం 1998లో ఆయన గౌరవార్థం ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేశారు. ప్రారంభంలో కొన్ని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలతో ప్రారంభమైన ఈ వర్సిటీ ప్రస్థానం నేడు వందలాది ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ కళాశాలల అనుబంధ సంస్థగా విస్తరించింది. ఈ సందర్బంగా 40 ఏళ్ల ప్రస్థానం పురస్కరించుకుని నేడు రూబీ జూబ్లీ వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమనికి ముఖ్య అతిధులుగా ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ హెల్త్ వర్సిటీ రూబీ జూబ్లీ వేడుకలు ప్రత్యక్షప్రసారం