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ఇంద్రకీలాద్రిపై పటిష్ట భద్రత - సాయంత్రం వీఐపీ దర్శనాలు రద్దు: సీపీ రాజశేఖర్ బాబు

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ఇంద్రకీలాద్రిపై పటిష్ట భద్రతా - సాయంత్రం వీఐపీ దర్శనాలు రద్దు : సీపీ రాజశేఖర్ బాబు (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 14, 2026 at 2:13 PM IST

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NTR District CP Rajasekhar Babu Interview on President Tour : ఈరోజు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము విజయవాడలో పర్యటించున్నారు. ఈ సందర్భంగా విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు చేపట్టినట్లు ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీస్ కమీషనర్ రాజశేఖర్ బాబు తెలిపారు. రాష్ట్రపతి భద్రతా నిబంధనల దృష్ట్యా ఇవాళ సాయంత్రం జరగాల్సిన వీఐపీ దర్శనాలను పూర్తిగా రద్దు చేసినట్లు చెప్పారు. వీవీఐపీ భక్తులు ఎలాంటి అసౌకర్యానికి గురి కాకుండా తమ దర్శన సమయాలను మార్చుకోవాలని సీపీ రాజశేఖర్ బాబు సూచించారు. 

"గత నాలుగు రోజుల నుంచి ప్రతిరోజు లక్ష 40 వేల కంటే ఎక్కువగా భక్తులు వస్తున్నారు. గత ఏడాది 80 వేల నుంచి లక్ష వరకు ఉండేది. ఈరోజు రాష్ట్రపతి పర్యటన నేపథ్యంలో కొన్ని ఆంక్షలు పెట్టాం. ఇంద్రకీలాద్రిపై గత మూడు రోజుల నుంచి కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశాం. సాయంత్రం వీఐపీలకు ఉన్న దర్శనాన్ని ఉదయానికి మార్చాం. గతంలో కంటే వీఐపీల పాస్​లను తగ్గించాం. సామాన్య భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. రాష్ట్రపతి దర్శనం అనంతరం క్యూలైన్​లోని భక్తులకు యథావిధిగా దర్శనం కల్పిస్తాం." - రాజశేఖర్ బాబు, ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీస్ కమీషనర్ 

NTR District CP Rajasekhar Babu Interview on President Tour : ఈరోజు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము విజయవాడలో పర్యటించున్నారు. ఈ సందర్భంగా విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు చేపట్టినట్లు ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీస్ కమీషనర్ రాజశేఖర్ బాబు తెలిపారు. రాష్ట్రపతి భద్రతా నిబంధనల దృష్ట్యా ఇవాళ సాయంత్రం జరగాల్సిన వీఐపీ దర్శనాలను పూర్తిగా రద్దు చేసినట్లు చెప్పారు. వీవీఐపీ భక్తులు ఎలాంటి అసౌకర్యానికి గురి కాకుండా తమ దర్శన సమయాలను మార్చుకోవాలని సీపీ రాజశేఖర్ బాబు సూచించారు. 

"గత నాలుగు రోజుల నుంచి ప్రతిరోజు లక్ష 40 వేల కంటే ఎక్కువగా భక్తులు వస్తున్నారు. గత ఏడాది 80 వేల నుంచి లక్ష వరకు ఉండేది. ఈరోజు రాష్ట్రపతి పర్యటన నేపథ్యంలో కొన్ని ఆంక్షలు పెట్టాం. ఇంద్రకీలాద్రిపై గత మూడు రోజుల నుంచి కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశాం. సాయంత్రం వీఐపీలకు ఉన్న దర్శనాన్ని ఉదయానికి మార్చాం. గతంలో కంటే వీఐపీల పాస్​లను తగ్గించాం. సామాన్య భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. రాష్ట్రపతి దర్శనం అనంతరం క్యూలైన్​లోని భక్తులకు యథావిధిగా దర్శనం కల్పిస్తాం." - రాజశేఖర్ బాబు, ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీస్ కమీషనర్ 

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TAGGED:

NTR DISTRICT POLICE COMMISSIONER
NTR DISTRICT CP RAJASEKHAR BABU
PRESIDENT DROUPADI MURMU AP TOUR
PRESIDENT VISIT INDRAKEELADRI
CP RAJASEKHAR BABU INTERVIEW

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