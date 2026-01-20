ETV Bharat / Videos

LIVE: బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా నితిన్‌ నబీన్‌ బాధ్యతల స్వీకరణ: ప్రత్యక్ష ప్రసారం - NITIN NABIN BJP NATIONAL PRESIDENT

Nitin Nabin Takes Charge As BJP National President PM Modi Attends Ceremony LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 12:11 PM IST

Nitin Nabin Takes Charge As BJP National President PM Modi Attends Ceremony LIVE: బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. అధ్యక్ష పదవి కోసం ఒక్కటే నామిషన్‌ దాఖలు కావడంతో నితిన్‌ నబీన్‌ ఎన్నిక ఏకగ్రీవమైనట్లు రిటర్నింగ్ అధికారి, రాజ్యసభ సభ్యుడు లక్ష్మణ్ ప్రకటించారు. దిల్లీలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో అధ్యక్షుడు JP నడ్డా నితిన్ తరఫున నామినేషన్ పత్రాలను రిటర్నింగ్ అధికారికి సమర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రులు అమిత్ షా, రాజ్ నాథ్ సింగ్, నితిన్ గడ్కరీ, కిరణ్ రిజిజు, పలువురు బీజేపీ ఎంపీలు పాల్గొన్నారు. తర్వాత నితిన్ నబీన్​కు మద్దతుగా బీజేపీ ముఖ్యమంత్రులు, సీనియర్ నేతలు, అన్ని రాష్ట్రాల బీజేపీ అధ్యక్షులు లేఖలను రిటర్నింగ్ అధికారికి సమర్పించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సహా బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు తరఫున కూడా నితిన్ నబీన్​కు మద్దతుగా నామినేషన్ అందించారు. మొత్తం 37 నామినేషన్లు చెల్లుబాటు అయినట్లు రిటర్నింగ్ అధికారి లక్ష్మణ్ ప్రకటించారు. నితిన్ నబీన్ బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణం చేస్తున్నారు. బాధ్యతల స్వీకరణ కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

NITIN NABIN
BJP NATIONAL PRESIDENT
BJP PRESIDENT ELECTION 2026 LIVE
PM MODI LIVE
NITIN NABIN BJP NATIONAL PRESIDENT

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

