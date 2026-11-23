LIVE : కరీంనగర్లో బీజేపీ మహాపాదయాత్ర - హాజరైన నితిన్ నబీన్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : November 23, 2026 at 2:34 PM IST
కరీంనగర్లో బీజేపీ మహాపాదయాత్ర నిర్వహిస్తోంది. మహా పాదయాత్రలో బీజేపీ జాతీయాధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ పాల్గొన్నారు. గాంధీ విగ్రహం నుంచి కమాన్ చౌరస్తా వరకు మహాపాదయాత్ర జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి బీజేపీ శ్రేణులు భారీగా తరలివచ్చాయి. బీజేపీ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. సర్పై విపక్షాల దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొడుతూ ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియజేయడమే లక్ష్యంగా 'ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షిద్దాం- అరాచకాన్ని అంతం చేద్దాం' పేరుతో ఈ పర్యటన కొనసాగనుంది. ఈ పాదయాత్రకు కరీంనగర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి లక్ష మందికి పైగా జనాన్ని సమీకరించి నితిన్ నబీన్తోపాటు మహా పాదయాత్ర నిర్వహించేలా కార్యాచరణ రూపొందించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన నితిన్ నబీన్కు బీజేపీ శ్రేణులు ఘన స్వాగతం పలికాయి. మహాపాదయాత్ర సందర్బంగా కాంగ్రెస్పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. బీజేపీ పార్టీ చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి వివరిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
కరీంనగర్లో బీజేపీ మహాపాదయాత్ర నిర్వహిస్తోంది. మహా పాదయాత్రలో బీజేపీ జాతీయాధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ పాల్గొన్నారు. గాంధీ విగ్రహం నుంచి కమాన్ చౌరస్తా వరకు మహాపాదయాత్ర జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి బీజేపీ శ్రేణులు భారీగా తరలివచ్చాయి. బీజేపీ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. సర్పై విపక్షాల దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొడుతూ ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియజేయడమే లక్ష్యంగా 'ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షిద్దాం- అరాచకాన్ని అంతం చేద్దాం' పేరుతో ఈ పర్యటన కొనసాగనుంది. ఈ పాదయాత్రకు కరీంనగర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి లక్ష మందికి పైగా జనాన్ని సమీకరించి నితిన్ నబీన్తోపాటు మహా పాదయాత్ర నిర్వహించేలా కార్యాచరణ రూపొందించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన నితిన్ నబీన్కు బీజేపీ శ్రేణులు ఘన స్వాగతం పలికాయి. మహాపాదయాత్ర సందర్బంగా కాంగ్రెస్పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. బీజేపీ పార్టీ చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి వివరిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.