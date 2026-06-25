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రాజ్యసభలో నూతన ఎంపీల ప్రమాణ స్వీకారం - పెద్దల సభలో అడుగుపెట్టిన జనసేన - AP RAJYA SABHA MPS OATH

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పెద్దల సభలో అడుగుపెట్టిన ఏపీ నూతన ఎంపీలు - జనసేన ఖాతాలో సరికొత్త రికార్డు (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 6:48 PM IST

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AP Rajya Sabha MPs Oath : రాష్ట్రం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ నలుగురు నూతన సభ్యులు రాజ్యసభలో అడుగుపెట్టారు. పార్లమెంట్ ఎగువ సభలో వీరు తమ పదవీ ప్రమాణ స్వీకారాన్ని లాంఛనంగా పూర్తి చేశారు. కొత్తగా ఎన్నికైన ఏపీ నేతలు లింగమనేని రమేశ్​, సానా సతీశ్​, చింతకాయల విజయ్, భాష్యం రామకృష్ణలతో రాజ్యసభ ఛైర్మన్ రాధాకృష్ణన్ ఈ ప్రమాణం చేయించారు. ఈ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో ఒక ఆసక్తికరమైన ఘట్టం చోటు చేసుకుంది. జనసేన పార్టీ తరఫున పెద్దల సభలో అడుగుపెట్టిన మొట్టమొదటి ఎంపీగా లింగమనేని రమేశ్​ బాబు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. తద్వారా ఎగువ సభలో జనసేన పార్టీ తన తొలి ఖాతాను అధికారికంగా తెరిచి రికార్డులకెక్కింది.

టీడీపీ నుంచి ఎన్నికైన చింతకాయల విజయ్ జాతీయ భాష అయిన హిందీలో ప్రమాణం చేసి సభ దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఇక మిగిలిన ఎంపీలు తమ మాతృభాష అయిన తెలుగులో ప్రమాణ స్వీకారం చేసి తమ ప్రాంతీయ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. ప్రమాణ స్వీకారం పూర్తయిన వెంటనే నూతన ఎంపీలు వెళ్లి ఛైర్మన్‌కు అభివాదం చేశారు. రాజ్యసభ సభ్యులుగా కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఈ నలుగురు ఎంపీలకు ఛైర్మన్ రాధాకృష్ణన్ ఆత్మీయంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. 

AP Rajya Sabha MPs Oath : రాష్ట్రం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ నలుగురు నూతన సభ్యులు రాజ్యసభలో అడుగుపెట్టారు. పార్లమెంట్ ఎగువ సభలో వీరు తమ పదవీ ప్రమాణ స్వీకారాన్ని లాంఛనంగా పూర్తి చేశారు. కొత్తగా ఎన్నికైన ఏపీ నేతలు లింగమనేని రమేశ్​, సానా సతీశ్​, చింతకాయల విజయ్, భాష్యం రామకృష్ణలతో రాజ్యసభ ఛైర్మన్ రాధాకృష్ణన్ ఈ ప్రమాణం చేయించారు. ఈ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో ఒక ఆసక్తికరమైన ఘట్టం చోటు చేసుకుంది. జనసేన పార్టీ తరఫున పెద్దల సభలో అడుగుపెట్టిన మొట్టమొదటి ఎంపీగా లింగమనేని రమేశ్​ బాబు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. తద్వారా ఎగువ సభలో జనసేన పార్టీ తన తొలి ఖాతాను అధికారికంగా తెరిచి రికార్డులకెక్కింది.

టీడీపీ నుంచి ఎన్నికైన చింతకాయల విజయ్ జాతీయ భాష అయిన హిందీలో ప్రమాణం చేసి సభ దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఇక మిగిలిన ఎంపీలు తమ మాతృభాష అయిన తెలుగులో ప్రమాణ స్వీకారం చేసి తమ ప్రాంతీయ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. ప్రమాణ స్వీకారం పూర్తయిన వెంటనే నూతన ఎంపీలు వెళ్లి ఛైర్మన్‌కు అభివాదం చేశారు. రాజ్యసభ సభ్యులుగా కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఈ నలుగురు ఎంపీలకు ఛైర్మన్ రాధాకృష్ణన్ ఆత్మీయంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. 

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RAJYA SABHA TELUGU MPS OATH
JANASENA FIRST RAJYA SABHA MP
​LINGAMANENI RAMESH OATH
​CHINTAKAYALA VIJAY OATH
AP RAJYA SABHA MPS OATH

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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