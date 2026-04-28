కాలుష్యానికి చెక్ - పట్టాలెక్కనున్న ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ నూతన ఇంద్ర ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు - NEW INDRA ELECTRIC BUSES

కాలుష్యానికి చెక్ పట్టాలెక్కనున్న ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ నూతన ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 2:20 PM IST

New Indra Electric  AC Buses In To State : ఆర్టీసీ కాలుష్యానికి చెక్​పెట్టేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. ముఖ్యంగా పాత వాహనాలను కొత్తవాటిగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇప్పటికే 9 లక్షల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించిన ఒక 'సూపర్ లగ్జరీ' బస్సును సరికొత్త 'ఇంద్ర AC ఎలక్ట్రిక్' బస్సుగా మార్చారు. ఇందులో 250 కిలోవాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన బ్యాటరీలను అమర్చారు. కేవలం గంటన్నర పాటు ఛార్జింగ్ చేస్తే ఈ బస్సు 230 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించగలదు. భారత్ ఫోర్జ్‌కు చెందిన 'కళ్యాణి పవర్‌ట్రెయిన్' సంస్థ ఇందులో ఎలక్ట్రిక్ కిట్‌ను అమర్చగా ఎన్టీఆర్​ జిల్లాకు చెందిన 'అంబా' సంస్థ ఈ కొత్త బస్సు బాడీని రూపొందించింది. APSRTC ఇంజనీరింగ్ విభాగం అధికారులు ఈ ఎలక్ట్రిక్ బస్సును తనిఖీ చేశారు. ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి లభించిన వెంటనే ఈ బస్సు సేవలు ప్రారంభమవుతాయని భావిస్తున్నారు. ప్రయోగాత్మకంగా ఈ బస్సుని ఒక రూట్​లో నడిపి చూడనున్నారు. ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బస్సు ప్రత్యేకతలను ఇప్పుడు ఒకసారి పరిశీలిద్దాం.

New Indra Electric  AC Buses In To State : ఆర్టీసీ కాలుష్యానికి చెక్​పెట్టేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. ముఖ్యంగా పాత వాహనాలను కొత్తవాటిగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇప్పటికే 9 లక్షల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించిన ఒక 'సూపర్ లగ్జరీ' బస్సును సరికొత్త 'ఇంద్ర AC ఎలక్ట్రిక్' బస్సుగా మార్చారు. ఇందులో 250 కిలోవాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన బ్యాటరీలను అమర్చారు. కేవలం గంటన్నర పాటు ఛార్జింగ్ చేస్తే ఈ బస్సు 230 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించగలదు. భారత్ ఫోర్జ్‌కు చెందిన 'కళ్యాణి పవర్‌ట్రెయిన్' సంస్థ ఇందులో ఎలక్ట్రిక్ కిట్‌ను అమర్చగా ఎన్టీఆర్​ జిల్లాకు చెందిన 'అంబా' సంస్థ ఈ కొత్త బస్సు బాడీని రూపొందించింది. APSRTC ఇంజనీరింగ్ విభాగం అధికారులు ఈ ఎలక్ట్రిక్ బస్సును తనిఖీ చేశారు. ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి లభించిన వెంటనే ఈ బస్సు సేవలు ప్రారంభమవుతాయని భావిస్తున్నారు. ప్రయోగాత్మకంగా ఈ బస్సుని ఒక రూట్​లో నడిపి చూడనున్నారు. ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బస్సు ప్రత్యేకతలను ఇప్పుడు ఒకసారి పరిశీలిద్దాం.

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

