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ప్రయాణికులకు గుడ్​న్యూస్​ - తిరుపతి-విజయవాడ మధ్య కొత్త విమాన సర్వీసు

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తిరుపతి-విజయవాడ మధ్య కొత్త విమాన సర్వీసు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 1:47 PM IST

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New Flight Service In Between Tirupati And Vijayawada : తిరుపతి-విజయవాడ మధ్య కొత్త విమాన సర్వీసు అందుబాటులోకి వచ్చింది. తిరుపతి నుంచి విజయవాడకు ప్రత్యేక విమాన సర్వీసు నడిపేందుకు ఫ్లై 91 విమానయాన సంస్థ ముందుకొచ్చింది. సంస్థ కార్యకలాపాలు ఇవాళ్టి నుంచి ప్రారంభమైనట్లు అధికారులు ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఫ్లై 91 విమానం తిరుపతిలో ఉదయం 8 గంటల 5 నిమిషాలకు బయలుదేరి 9 గంటల 15 నిమిషాలకు విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం చేరుకుంది. తిరిగి ఉదయం 9 గంటల 45 నిమిషాలకు విజయవాడ విమానాశ్రయంలో బయలుదేరి 10 గంటల 50 నిమిషాలకు తిరుపతి తరలివెళ్లింది. వారంలో నాలుగు రోజులపాటు సర్వీసు నడవనుంది. విమాన టికెట్ ధర 3 వేల నుంచి 3 వేల 500ల మధ్య ఉంటుందని ఫ్లై 91 సంస్థ తెలిపింది. కొత్త విమాన సర్వీసు ప్రారంభానికి సూచికగా ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు కేక్ కట్ చేశారు.

New Flight Service In Between Tirupati And Vijayawada : తిరుపతి-విజయవాడ మధ్య కొత్త విమాన సర్వీసు అందుబాటులోకి వచ్చింది. తిరుపతి నుంచి విజయవాడకు ప్రత్యేక విమాన సర్వీసు నడిపేందుకు ఫ్లై 91 విమానయాన సంస్థ ముందుకొచ్చింది. సంస్థ కార్యకలాపాలు ఇవాళ్టి నుంచి ప్రారంభమైనట్లు అధికారులు ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఫ్లై 91 విమానం తిరుపతిలో ఉదయం 8 గంటల 5 నిమిషాలకు బయలుదేరి 9 గంటల 15 నిమిషాలకు విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం చేరుకుంది. తిరిగి ఉదయం 9 గంటల 45 నిమిషాలకు విజయవాడ విమానాశ్రయంలో బయలుదేరి 10 గంటల 50 నిమిషాలకు తిరుపతి తరలివెళ్లింది. వారంలో నాలుగు రోజులపాటు సర్వీసు నడవనుంది. విమాన టికెట్ ధర 3 వేల నుంచి 3 వేల 500ల మధ్య ఉంటుందని ఫ్లై 91 సంస్థ తెలిపింది. కొత్త విమాన సర్వీసు ప్రారంభానికి సూచికగా ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు కేక్ కట్ చేశారు.

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TAGGED:

అందుబాటులోకి కొత్త విమాన సర్వీసు
MLA YARLAGADDA VENKATRAO
TIRUPATI VIJAYAWADA FLIGHT SERVICE
FLIGHTS BETWEEN TPT AND VJA
NEW FLIGHT SERVICE

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