రవాణా సేవల్లో సరికొత్త మార్పులు - కూటమి ప్రభుత్వంలో వరుస సంస్కరణలు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 1:51 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 1:58 PM IST
New Changes In Transportation : రాష్ట్ర రవాణాశాఖలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పలు మార్పులు జరుగుతున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అన్ని సేవలను సులభ తరం చేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆటో అప్రూవల్ విధానం అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఆర్సీ సేవలను వేగవంతం చేస్తోంది. మూడేళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్న కార్డులు పంపిణీ చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. అంతే కాదు. సేవలకు ఆటంకంగా మారిన నిబంధనలను మార్చాలనీ చూస్తోంది. ఇక ప్రమాదాల నివారణకు అవసరమైన చర్యలూ తీసుకుంటోంది. రాష్ట్ర రవాణా శాఖలో రెండేళ్లుగా సరికొత్త మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వంలో వరుస సంస్కరణలు అమలు చేస్తున్నారు. సులభతరంగా, వేగంగా అన్ని రకాల సేవలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ఆఫీస్కు వచ్చే అవసరం తగ్గించేలా ఆటోమెటిక్ సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. వీటన్నింటి గురించి రవాణాశాఖ కమిషనర్ మనీష్ కుమార్ సిన్హా ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తరవాత వచ్చిన మార్పులేంటి..? భవిష్యత్లో ఇంకా ఎలాంటి సంస్కరణలు తీసుకురానున్నారు..? అనే విషయాలపై...మనీష్ కుమార్ సిన్హాతో స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ.
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New Changes In Transportation : రాష్ట్ర రవాణాశాఖలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పలు మార్పులు జరుగుతున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అన్ని సేవలను సులభ తరం చేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆటో అప్రూవల్ విధానం అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఆర్సీ సేవలను వేగవంతం చేస్తోంది. మూడేళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్న కార్డులు పంపిణీ చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. అంతే కాదు. సేవలకు ఆటంకంగా మారిన నిబంధనలను మార్చాలనీ చూస్తోంది. ఇక ప్రమాదాల నివారణకు అవసరమైన చర్యలూ తీసుకుంటోంది. రాష్ట్ర రవాణా శాఖలో రెండేళ్లుగా సరికొత్త మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వంలో వరుస సంస్కరణలు అమలు చేస్తున్నారు. సులభతరంగా, వేగంగా అన్ని రకాల సేవలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ఆఫీస్కు వచ్చే అవసరం తగ్గించేలా ఆటోమెటిక్ సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. వీటన్నింటి గురించి రవాణాశాఖ కమిషనర్ మనీష్ కుమార్ సిన్హా ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తరవాత వచ్చిన మార్పులేంటి..? భవిష్యత్లో ఇంకా ఎలాంటి సంస్కరణలు తీసుకురానున్నారు..? అనే విషయాలపై...మనీష్ కుమార్ సిన్హాతో స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ.
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