'వరదల సమయంలో ప్రజల్ని ఎలా రక్షించాలి' - నెల్లూరులో NDRF మాక్ డ్రిల్ - NDRF MOCK DRILL IN NELLORE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 7:02 PM IST
NDRF Mock Drill In Nellore : నెల్లూరులోని బారాషాహిద్ దర్గా స్వర్ణాల చెరువు వద్ద జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (ఎన్డీఆర్ఎఫ్) మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా వరదల సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. విజయవాడ నుంచి వచ్చిన పదో బెటాలియన్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందం సభ్యులు 25 మంది ఈ మాక్ డ్రిల్లో పాల్గొన్నారు. చెరువులో బోటు తిరగబడి సహాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్న పలువురిని రక్షించేలా నిర్వహించిన డ్రిల్ను స్థానికులు ఆసక్తిగా తిలకించారు.
"వరదలు వచ్చినప్పుడు, రిజర్వాయర్, చెరువు, పెన్నా నది నుంచి నీరు ఎక్కువగా వదిలినప్పుడు ప్రజలు అందులో చిక్కుకున్నట్లయితే వారిని సురక్షితంగా ఎలా కాపాడాలి? ఆ ప్రక్రియను ఎలా చేయాలన్నది ఫైర్, పోలీస్, రెవెన్యూ, మెడికల్ వారితో కలిసి మాక్ డ్రిల్ చేశారు. చిక్కుకున్న ప్రజల్ని ఎలాంటి పరికరాలతో కాపాడాలి? విపత్తుల సమయంలో భయాందోళనలకు గురి కాకుండా, వారి ప్రాణాలను ఎలా రక్షించాలనే అవగాహన కోసం మాక్ డ్రిల్ చేశారు." -అనూష,నెల్లూరు ఆర్డీవో
