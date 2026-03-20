'వరదల సమయంలో ప్రజల్ని ఎలా రక్షించాలి' - నెల్లూరులో NDRF మాక్ డ్రిల్ - NDRF MOCK DRILL IN NELLORE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 7:02 PM IST

NDRF Mock Drill In Nellore : నెల్లూరులోని బారాషాహిద్ దర్గా స్వర్ణాల చెరువు వద్ద జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (ఎన్డీఆర్ఎఫ్) మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా వరదల సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. విజయవాడ నుంచి వచ్చిన పదో బెటాలియన్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందం సభ్యులు 25 మంది ఈ మాక్ డ్రిల్​లో పాల్గొన్నారు. చెరువులో బోటు తిరగబడి సహాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్న పలువురిని రక్షించేలా నిర్వహించిన డ్రిల్​ను స్థానికులు ఆసక్తిగా తిలకించారు.

"వరదలు వచ్చినప్పుడు, రిజర్వాయర్​, చెరువు, పెన్నా నది నుంచి నీరు ఎక్కువగా వదిలినప్పుడు ప్రజలు అందులో చిక్కుకున్నట్లయితే వారిని సురక్షితంగా ఎలా కాపాడాలి? ఆ ప్రక్రియను ఎలా చేయాలన్నది ఫైర్, పోలీస్, రెవెన్యూ, మెడికల్ వారితో కలిసి మాక్​ డ్రిల్​ చేశారు. చిక్కుకున్న ప్రజల్ని ఎలాంటి పరికరాలతో కాపాడాలి? విపత్తుల సమయంలో భయాందోళనలకు గురి కాకుండా, వారి ప్రాణాలను ఎలా రక్షించాలనే అవగాహన కోసం మాక్​ డ్రిల్​ చేశారు." -అనూష,నెల్లూరు ఆర్డీవో

