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LIVE : ఎన్డీఏ సమావేశంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగం - ప్రత్యక్షప్రసారం - NDA MEETING IN NEW DELHI

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NDA meeting in New Delhi (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 10, 2026 at 8:11 PM IST

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NDA meeting in New Delhi : : కేంద్రంలో నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ (ఎన్​డీఏ) ప్రభుత్వం 12 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. మరో వైపు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ భారతదేశంలో అత్యధిక కాలం పాటు వరుసగా ఎన్నికైన ప్రధాన మంత్రిగా నిలవడం వంటి సందర్భాలను పురస్కరించుకుని, న్యూదిల్లీలో ఎన్​డీఏ సమావేశం జరుగుతోంది. 2026 జూన్ 10 నాటికి, ప్రధాని వరుసగా 12 ఏళ్ల పదవీకాలాన్ని పూర్తి చేసి చరిత్ర సృష్టించారు. వరుసగా 4,399 రోజుల మైలురాయిని అధిగమించడం ద్వారా, దేశంలో మొదటి ప్రజాస్వామ్య సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత అత్యధిక కాలం (4,398 రోజులు) నిరంతరాయంగా పదవిలో కొనసాగిన భారతదేశపు మొదటి ప్రధాన మంత్రి రికార్డు సృష్టించారు. గతంలో జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ రికార్డును ఆయన అధిగమించారు. 2014లో తొలిసారిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పటి నుంచి ఆయన ఈ పదవిలో కొనసాగుతున్నారు. 2019లో వరుసగా రెండోసారి 2024లో మూడవసారి ప్రజల మద్దతుతో విజయం సాధించారు.

 

NDA meeting in New Delhi : : కేంద్రంలో నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ (ఎన్​డీఏ) ప్రభుత్వం 12 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. మరో వైపు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ భారతదేశంలో అత్యధిక కాలం పాటు వరుసగా ఎన్నికైన ప్రధాన మంత్రిగా నిలవడం వంటి సందర్భాలను పురస్కరించుకుని, న్యూదిల్లీలో ఎన్​డీఏ సమావేశం జరుగుతోంది. 2026 జూన్ 10 నాటికి, ప్రధాని వరుసగా 12 ఏళ్ల పదవీకాలాన్ని పూర్తి చేసి చరిత్ర సృష్టించారు. వరుసగా 4,399 రోజుల మైలురాయిని అధిగమించడం ద్వారా, దేశంలో మొదటి ప్రజాస్వామ్య సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత అత్యధిక కాలం (4,398 రోజులు) నిరంతరాయంగా పదవిలో కొనసాగిన భారతదేశపు మొదటి ప్రధాన మంత్రి రికార్డు సృష్టించారు. గతంలో జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ రికార్డును ఆయన అధిగమించారు. 2014లో తొలిసారిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పటి నుంచి ఆయన ఈ పదవిలో కొనసాగుతున్నారు. 2019లో వరుసగా రెండోసారి 2024లో మూడవసారి ప్రజల మద్దతుతో విజయం సాధించారు.

 

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NDA MEETING IN NEW DELHI

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ETV Bharat Telangana Team

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