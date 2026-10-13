LIVE : తిరుమలలో శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : October 13, 2026 at 8:14 AM IST
Tirumala Brahmotsavam 2026 Live : వేంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వేంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి' కలియుగంలో వేంకటాద్రిని మించిన పుణ్యధామం బ్రహ్మాండంలోనే లేదు. ఆపదలో ఉండి హరీ అని పిలవగానే కష్టాలను తొలగించే శ్రీనివాసుడిని మించిన దైవం ఇలలో లేదు. ఇకపై రాదని ప్రశస్తి. కలియుగాధిపతిగా శేషాచల నివాసిగా ఏడుకొండల వెంకన్నగా పూజలందుకుంటున్న తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే రెండో రోజున ఇవాళ ఉదయం స్వామివారు చిన్న శేష వాహనంపై విహరించారు. మలయప్పస్వామి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రూపంలో భక్తులకు దర్శననమిచ్చారు. నాలుగు మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు కనువిందు చేశారు. దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు తరలిరావడంతో తిరుగిరులు గోవింద నామస్మరణలతో మార్మోగుతున్నాయి. ఇవాళ రాత్రికి శ్రీవారికి హంసవాహన సేవ ప్రారంభం కానుంది. మలయప్పస్వామి వీణాపాణియై సరస్వతీదేవి రూపంలో హంసతూలికా వాహనంపై విహరిస్తూ భక్తులకు జ్ఞానసిద్ధిని ప్రసాదించనున్నారు. రాత్రి 7 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే హంసవాహన సేవలో 2 గంటల పాటు స్వామి ఆలయ నాలుగు మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు కనువిందు చేయనున్నారు.
Tirumala Brahmotsavam 2026 Live : వేంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వేంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి' కలియుగంలో వేంకటాద్రిని మించిన పుణ్యధామం బ్రహ్మాండంలోనే లేదు. ఆపదలో ఉండి హరీ అని పిలవగానే కష్టాలను తొలగించే శ్రీనివాసుడిని మించిన దైవం ఇలలో లేదు. ఇకపై రాదని ప్రశస్తి. కలియుగాధిపతిగా శేషాచల నివాసిగా ఏడుకొండల వెంకన్నగా పూజలందుకుంటున్న తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే రెండో రోజున ఇవాళ ఉదయం స్వామివారు చిన్న శేష వాహనంపై విహరించారు. మలయప్పస్వామి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రూపంలో భక్తులకు దర్శననమిచ్చారు. నాలుగు మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు కనువిందు చేశారు. దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు తరలిరావడంతో తిరుగిరులు గోవింద నామస్మరణలతో మార్మోగుతున్నాయి. ఇవాళ రాత్రికి శ్రీవారికి హంసవాహన సేవ ప్రారంభం కానుంది. మలయప్పస్వామి వీణాపాణియై సరస్వతీదేవి రూపంలో హంసతూలికా వాహనంపై విహరిస్తూ భక్తులకు జ్ఞానసిద్ధిని ప్రసాదించనున్నారు. రాత్రి 7 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే హంసవాహన సేవలో 2 గంటల పాటు స్వామి ఆలయ నాలుగు మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు కనువిందు చేయనున్నారు.