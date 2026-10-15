ETV Bharat / Videos

వనదుర్గా భవానికి 108 బోనాలు - ఏడుపాయల్లో దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ఏడుపాయల్లో దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2026 at 7:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Edupayala Vanadurga Bhavani : మెదక్ జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం ఏడుపాయల్లో దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి 108 బోనాలను భక్తిశ్రద్ధలతో సమర్పించారు. డప్పు చప్పుళ్లు, పోతురాజుల విన్యాసాల మధ్య బోనాల కార్యక్రమం భక్తులను ఆకట్టుకుంది. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మాదేవేందర్ రెడ్డి పాల్గొని అమ్మవారికి బోనం సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అనంతరం పద్మాదేవేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ రైతులకు విద్యుత్ కోతలు లేకుండా నాణ్యమైన విద్యుత్ అందించి, వారి ఇబ్బందులను తొలగించాలని పద్మాదేవేందర్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా భక్తుల కోసం ఆలయంలో తొమ్మిది రోజుల పాటు నిత్య అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. 19న సుహాసిని పూజ, చండీ హోమం నిర్వహించనున్నారు. బాల త్రిపుర సుందరి దేవి అలంకారంతో ప్రారంభమైన ఉత్సవాలు, 20న శ్రీరాజరాజేశ్వరి దేవి అలంకారంతో ముగుస్తాయని ఆలయ ఈవో వీరేశం తెలిపారు. శరన్నవరాత్రుల సందర్భంగా రోజుకో అలంకరణలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. 

Edupayala Vanadurga Bhavani : మెదక్ జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం ఏడుపాయల్లో దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి 108 బోనాలను భక్తిశ్రద్ధలతో సమర్పించారు. డప్పు చప్పుళ్లు, పోతురాజుల విన్యాసాల మధ్య బోనాల కార్యక్రమం భక్తులను ఆకట్టుకుంది. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మాదేవేందర్ రెడ్డి పాల్గొని అమ్మవారికి బోనం సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అనంతరం పద్మాదేవేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ రైతులకు విద్యుత్ కోతలు లేకుండా నాణ్యమైన విద్యుత్ అందించి, వారి ఇబ్బందులను తొలగించాలని పద్మాదేవేందర్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా భక్తుల కోసం ఆలయంలో తొమ్మిది రోజుల పాటు నిత్య అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. 19న సుహాసిని పూజ, చండీ హోమం నిర్వహించనున్నారు. బాల త్రిపుర సుందరి దేవి అలంకారంతో ప్రారంభమైన ఉత్సవాలు, 20న శ్రీరాజరాజేశ్వరి దేవి అలంకారంతో ముగుస్తాయని ఆలయ ఈవో వీరేశం తెలిపారు. శరన్నవరాత్రుల సందర్భంగా రోజుకో అలంకరణలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

MEDAK EDUPAYALA TEMPLE
NAVARATRI CELEBRATIONS EDUPAYALA
ఏడుపాయల్లో శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు
అమ్మవారికి 108 బోనాల సమర్పణ
EDUPAYALA VANADURGA BHAVANI

ఇలాంటి కథనాలు

POLLUTED WATER IN NAKKAVAGU, PATANCHERU, SANGAREDDY DISTRICT

నక్కవాగులోకి ఎర్రటి రంగు జలాలు - ఆందోళనలో స్థానికులు

October 15, 2026 at 5:42 PM IST
SEETHAKKA Attends BATHUKAMMA CELEBRATIONS

ఖైరతాబాద్​లో ఘనంగా బతుకమ్మ వేడుకలు - హాజరైన మంత్రి సీతక్క

October 14, 2026 at 7:58 PM IST
NAVARATRI CELEBRATIONS AT JUBILEE HILLS PEDDAMMA THALLI TEMPLE, HYDERABAD

జూబ్లీహిల్స్ పెద్దమ్మ తల్లి ఆలయంలో వైభవంగా నవరాత్రి ఉత్సవాలు

October 14, 2026 at 2:18 PM IST
DEVI SHARANNAVARATRI IN DUBBAK, SIDDIPET DISTRICT

ఆధ్యాత్మికతతో పాటు సామాజిక చైతన్యం - అమ్మవారి మండపం వద్ద పోలీసు ఫ్లెక్సీల ఏర్పాటు

October 13, 2026 at 2:51 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.