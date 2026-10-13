LIVE: హంస వాహనంపై తిరువీధుల్లో మలయప్పస్వామి విహారం - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 7:30 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 9:23 PM IST
Tirumala Navaratri Brahmotsavams Celebrated Grandly Live: తిరుమలలో నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మలయప్పస్వామి హంసవాహనంపై తిరువీధుల్లో పయనిస్తూ భక్తులకు దర్శనం ఇస్తున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భక్తుల కొంగు బంగారం, ఆపదమొక్కులవాడైన మలయప్పస్వామి వీణాపాణియై, సరస్వతీమూర్తిగా దర్శనమిస్తారు. భక్తుల గోవిందనామ స్మరణ మధ్య తిరుమాడ వీధుల్లో విహరించారు. శ్రీ మలయప్పస్వామివారు దేవేరులతో కలిసి చిన్నశేష వాహనంపై తిరుమాడ వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు దివ్యదర్శనమిచ్చారు. స్వామివారిని పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు దర్శించుకున్నారు. కాగా ఈ ఉదయం శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో రెండో రోజు చిన్నశేష వాహనసేవ వైభవంగా సాగింది. కృష్ణుడి అలంకారంలో మలయప్పస్వామి చిన్నశేష వాహనంపై విహరించారు. తిరువీధుల్లో వైభవంగా జరిగిన వాహనసేవలో వివిధ రాష్ట్రాల కళాబృందాలు అద్భుత ప్రదర్శనలతో ఆకట్టుకున్నాయి. వాహనసేవకు తరలివచ్చిన భక్తజనం స్వామివారికి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు. హంస వాహన సేవలో పరమార్థం ఇదే. తిరువీధుల్లో హంస వాహన రూఢుడై విహరించిన ఆ శ్రీమన్నారాయణుడి వైభవాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. ప్రత్యక్షప్రసారం
Tirumala Navaratri Brahmotsavams Celebrated Grandly Live: తిరుమలలో నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మలయప్పస్వామి హంసవాహనంపై తిరువీధుల్లో పయనిస్తూ భక్తులకు దర్శనం ఇస్తున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భక్తుల కొంగు బంగారం, ఆపదమొక్కులవాడైన మలయప్పస్వామి వీణాపాణియై, సరస్వతీమూర్తిగా దర్శనమిస్తారు. భక్తుల గోవిందనామ స్మరణ మధ్య తిరుమాడ వీధుల్లో విహరించారు. శ్రీ మలయప్పస్వామివారు దేవేరులతో కలిసి చిన్నశేష వాహనంపై తిరుమాడ వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు దివ్యదర్శనమిచ్చారు. స్వామివారిని పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు దర్శించుకున్నారు. కాగా ఈ ఉదయం శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో రెండో రోజు చిన్నశేష వాహనసేవ వైభవంగా సాగింది. కృష్ణుడి అలంకారంలో మలయప్పస్వామి చిన్నశేష వాహనంపై విహరించారు. తిరువీధుల్లో వైభవంగా జరిగిన వాహనసేవలో వివిధ రాష్ట్రాల కళాబృందాలు అద్భుత ప్రదర్శనలతో ఆకట్టుకున్నాయి. వాహనసేవకు తరలివచ్చిన భక్తజనం స్వామివారికి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు. హంస వాహన సేవలో పరమార్థం ఇదే. తిరువీధుల్లో హంస వాహన రూఢుడై విహరించిన ఆ శ్రీమన్నారాయణుడి వైభవాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. ప్రత్యక్షప్రసారం