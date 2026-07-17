Live: ఆధునీకరించిన మంగళగిరి రైల్వేస్టేషన్ ప్రారంభోత్సవం - పాల్గొన్న మంత్రి నారా లోకేశ్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - LOKESH LIVE ON VIRTUALLY
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 3:31 PM IST
Virtual Inauguration OF Mangalagiri Railway station : ఆధునీకరించిన మంగళగిరి రైల్వే స్టేషన్ను ఈ రోజు ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. అమృత్ భారత్ స్టేషన్ పథకం కింద మంగళగిరి రైల్వేస్టేషన్ ఆధునీకరించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా రాయనపాడు రైల్వేస్టేషన్ను రూ.35 కోట్ల నిధులతో ఆధునీకీకరించిన స్టేషన్ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. అమృత్ భారత్ స్టేషన్ పథకం (ABSS) కింద అభివృద్ధి చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారా లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. అమరావతికి ప్రధాన ప్రవేశ ద్వారంగా ఉన్న ఈ స్టేషన్లో ప్రయాణికుల కోసం అత్యాధునిక వసతులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ స్టేషన్ను కార్పొరేట్ లుక్లోకి మార్చేశారు. ఎన్ఎస్జీ 4 కేటగిరీకి చెందిన ఈ రైల్వే స్టేషన్, రాజధాని అమరావతి ప్రాంతానికి అత్యంత కీలకమైన రవాణా కేంద్రంగా సేవలందిస్తుంది. ఈ నిధులతో స్టేషన్ భవన ముఖద్వారం ఆధునికీకరణ, మెరుగైన వెయిటింగ్ హాళ్లు, ప్రయాణికులకు సులభమైన రవాణా సదుపాయాలు, అత్యాధునిక డిజిటల్ డిస్ప్లే బోర్డులు, పచ్చదనంతో కూడిన ల్యాండ్స్కేపింగ్ను పూర్తి చేశారు. ఈ విధంగా సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైన మంగళగిరి రైల్వే స్టేషన్ ప్రయాణికులను ఆకట్టుకుంటుంది.
Virtual Inauguration OF Mangalagiri Railway station : ఆధునీకరించిన మంగళగిరి రైల్వే స్టేషన్ను ఈ రోజు ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. అమృత్ భారత్ స్టేషన్ పథకం కింద మంగళగిరి రైల్వేస్టేషన్ ఆధునీకరించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా రాయనపాడు రైల్వేస్టేషన్ను రూ.35 కోట్ల నిధులతో ఆధునీకీకరించిన స్టేషన్ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. అమృత్ భారత్ స్టేషన్ పథకం (ABSS) కింద అభివృద్ధి చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారా లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. అమరావతికి ప్రధాన ప్రవేశ ద్వారంగా ఉన్న ఈ స్టేషన్లో ప్రయాణికుల కోసం అత్యాధునిక వసతులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ స్టేషన్ను కార్పొరేట్ లుక్లోకి మార్చేశారు. ఎన్ఎస్జీ 4 కేటగిరీకి చెందిన ఈ రైల్వే స్టేషన్, రాజధాని అమరావతి ప్రాంతానికి అత్యంత కీలకమైన రవాణా కేంద్రంగా సేవలందిస్తుంది. ఈ నిధులతో స్టేషన్ భవన ముఖద్వారం ఆధునికీకరణ, మెరుగైన వెయిటింగ్ హాళ్లు, ప్రయాణికులకు సులభమైన రవాణా సదుపాయాలు, అత్యాధునిక డిజిటల్ డిస్ప్లే బోర్డులు, పచ్చదనంతో కూడిన ల్యాండ్స్కేపింగ్ను పూర్తి చేశారు. ఈ విధంగా సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైన మంగళగిరి రైల్వే స్టేషన్ ప్రయాణికులను ఆకట్టుకుంటుంది.