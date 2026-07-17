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Live: ఆధునీకరించిన మంగళగిరి రైల్వేస్టేషన్ ప్రారంభోత్సవం - పాల్గొన్న మంత్రి నారా లోకేశ్​ - ప్రత్యక్షప్రసారం - LOKESH LIVE ON VIRTUALLY

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Virtual Inauguration OF Mangalagiri Railway station : (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 3:31 PM IST

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Virtual Inauguration OF Mangalagiri Railway station : ఆధునీకరించిన మంగళగిరి రైల్వే స్టేషన్​ను ఈ రోజు ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి లోకేశ్​ పాల్గొన్నారు. అమృత్ భారత్ స్టేషన్ పథకం కింద మంగళగిరి రైల్వేస్టేషన్ ఆధునీకరించారు. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా రాయనపాడు రైల్వేస్టేషన్‌ను రూ.35 కోట్ల నిధులతో ఆధునీకీకరించిన స్టేషన్‌ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వర్చువల్​గా ప్రారంభించారు. అమృత్ భారత్ స్టేషన్ పథకం (ABSS) కింద అభివృద్ధి చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారా లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. అమరావతికి ప్రధాన ప్రవేశ ద్వారంగా ఉన్న ఈ స్టేషన్‌లో ప్రయాణికుల కోసం అత్యాధునిక వసతులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ స్టేషన్‌ను కార్పొరేట్ లుక్‌లోకి మార్చేశారు. ఎన్ఎస్జీ 4 కేటగిరీకి చెందిన ఈ రైల్వే స్టేషన్, రాజధాని అమరావతి ప్రాంతానికి అత్యంత కీలకమైన రవాణా కేంద్రంగా సేవలందిస్తుంది. ఈ నిధులతో స్టేషన్ భవన ముఖద్వారం ఆధునికీకరణ, మెరుగైన వెయిటింగ్ హాళ్లు, ప్రయాణికులకు సులభమైన రవాణా సదుపాయాలు, అత్యాధునిక డిజిటల్ డిస్‌ప్లే బోర్డులు, పచ్చదనంతో కూడిన ల్యాండ్‌స్కేపింగ్‌ను పూర్తి చేశారు. ఈ విధంగా సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైన మంగళగిరి రైల్వే స్టేషన్‌ ప్రయాణికులను ఆకట్టుకుంటుంది. 

Virtual Inauguration OF Mangalagiri Railway station : ఆధునీకరించిన మంగళగిరి రైల్వే స్టేషన్​ను ఈ రోజు ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి లోకేశ్​ పాల్గొన్నారు. అమృత్ భారత్ స్టేషన్ పథకం కింద మంగళగిరి రైల్వేస్టేషన్ ఆధునీకరించారు. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా రాయనపాడు రైల్వేస్టేషన్‌ను రూ.35 కోట్ల నిధులతో ఆధునీకీకరించిన స్టేషన్‌ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వర్చువల్​గా ప్రారంభించారు. అమృత్ భారత్ స్టేషన్ పథకం (ABSS) కింద అభివృద్ధి చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారా లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. అమరావతికి ప్రధాన ప్రవేశ ద్వారంగా ఉన్న ఈ స్టేషన్‌లో ప్రయాణికుల కోసం అత్యాధునిక వసతులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ స్టేషన్‌ను కార్పొరేట్ లుక్‌లోకి మార్చేశారు. ఎన్ఎస్జీ 4 కేటగిరీకి చెందిన ఈ రైల్వే స్టేషన్, రాజధాని అమరావతి ప్రాంతానికి అత్యంత కీలకమైన రవాణా కేంద్రంగా సేవలందిస్తుంది. ఈ నిధులతో స్టేషన్ భవన ముఖద్వారం ఆధునికీకరణ, మెరుగైన వెయిటింగ్ హాళ్లు, ప్రయాణికులకు సులభమైన రవాణా సదుపాయాలు, అత్యాధునిక డిజిటల్ డిస్‌ప్లే బోర్డులు, పచ్చదనంతో కూడిన ల్యాండ్‌స్కేపింగ్‌ను పూర్తి చేశారు. ఈ విధంగా సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైన మంగళగిరి రైల్వే స్టేషన్‌ ప్రయాణికులను ఆకట్టుకుంటుంది. 

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TAGGED:

MANGALAGIRI RAILWAY STATION
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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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