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జగన్‌కు ఏపీపీఎస్సీ-డీఎస్సీ అర్థం కాదు - రెండూ ఒకటే అనుకుంటున్నారు: మంత్రి లోకేశ్​​ - ANDHRA POLITICS

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జగన్‌కు ఏపీపీఎస్సీ-డీఎస్సీ అర్థం కాదు - రెండూ ఒకటే అనుకుంటున్నారు : మంత్రి లోకేష్​ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 8:09 PM IST

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Nara Lokesh Mocks YS Jagan : వైఎస్సార్​సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్‌కు ఏపీపీఎస్సీ అంటే ఏంటో, డీఎస్సీ అంటే అర్థం ఏంటో కూడా తెలియదని, రెండూ ఒకటే అని అనుకుంటున్నారంటూ మంత్రి నారా లోకేశ్​ ఎద్దేవా చేశారు. జగన్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలపై "ఎక్స్‌" వేదికగా లోకేశ్‌ పోస్ట్‌ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏ పరీక్షలు నిర్వహిస్తుందో, ఆ విధి విధానాలేంటో కనీసం తెలియని జగన్ తన పాలనా కాలంలో ఒక్క డీఎస్సీ కూడా నిర్వహించలేకపోయారని విమర్శించారు. ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో చర్చకు రాకుండా పారిపోతున్నారని లోకేశ్​ మండిపడ్డారు. పరీక్షల వ్యవస్థపై అవగాహన లేని జగన్​ ప్రశ్నిస్తున్నారంటూ మంత్రి లోకేశ్ విమర్శించారు. ఈ మేరకు లోకేశ్ తన ఎక్స్ ఖాతాలో జగన్‌కు కౌంటర్ ఇచ్చారు. నిరుద్యోగుల జీవితాలతో ఆడుకున్న జగన్‌కు డీఎస్సీ నియామకాలపై మాట్లాడే అర్హత లేదన్నారు. సభలో ఎదుర్కొనే ధైర్యం లేకనే బయట ప్రెస్‌మీట్‌ పెట్టి అబద్దాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని మంత్రి లోకేశ్​ విమర్శించారు. 

Nara Lokesh Mocks YS Jagan : వైఎస్సార్​సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్‌కు ఏపీపీఎస్సీ అంటే ఏంటో, డీఎస్సీ అంటే అర్థం ఏంటో కూడా తెలియదని, రెండూ ఒకటే అని అనుకుంటున్నారంటూ మంత్రి నారా లోకేశ్​ ఎద్దేవా చేశారు. జగన్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలపై "ఎక్స్‌" వేదికగా లోకేశ్‌ పోస్ట్‌ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏ పరీక్షలు నిర్వహిస్తుందో, ఆ విధి విధానాలేంటో కనీసం తెలియని జగన్ తన పాలనా కాలంలో ఒక్క డీఎస్సీ కూడా నిర్వహించలేకపోయారని విమర్శించారు. ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో చర్చకు రాకుండా పారిపోతున్నారని లోకేశ్​ మండిపడ్డారు. పరీక్షల వ్యవస్థపై అవగాహన లేని జగన్​ ప్రశ్నిస్తున్నారంటూ మంత్రి లోకేశ్ విమర్శించారు. ఈ మేరకు లోకేశ్ తన ఎక్స్ ఖాతాలో జగన్‌కు కౌంటర్ ఇచ్చారు. నిరుద్యోగుల జీవితాలతో ఆడుకున్న జగన్‌కు డీఎస్సీ నియామకాలపై మాట్లాడే అర్హత లేదన్నారు. సభలో ఎదుర్కొనే ధైర్యం లేకనే బయట ప్రెస్‌మీట్‌ పెట్టి అబద్దాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని మంత్రి లోకేశ్​ విమర్శించారు. 

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TAGGED:

NARA LOKESH ON DSC
LOKESH CRITICIZES JAGAN
JAGAN APPSC DSC
ANDHRA POLITICS
NARA LOKESH MOCKS YS JAGAN

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