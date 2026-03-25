మంగళగిరిలో రామాలయం - పునఃప్రతిష్ట మహోత్సవంలో పాల్గొన్న నారా లోకేశ్ - NARA LOKESH IN RAMA TEMPLE

మంగళగిరిలో రామాలయం - పునఃప్రతిష్ట మహోత్సవంలో పాల్గొన్న నారా లోకేశ్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 6:48 PM IST

Nara Lokesh In Re Consecration Ceremony Of Rama Temple : గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని కొప్పురావుకాలనీలో నూతనంగా నిర్మించిన రామాలయంలో పునఃప్రతిష్ట మహోత్సవంలో విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్​ పాల్గొన్నారు. పండితులు వేదమంత్రోచ్ఛారణల మధ్య హనుమంతుడు, లక్ష్మణ, సీతాసమేత శ్రీరాముల విగ్రహ ప్రతిష్టాపనోత్సవాలు నిర్వహించారు. ఆలయ ప్రాంగణానికి చేరుకున్న మంత్రి నారా లోకేశ్​కు ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, స్థానికులు, టీడీపీ నాయకులు ఘనస్వాగతం పలికారు. విగ్రహ ప్రతిష్ట కార్యక్రమం అనంతరం స్వామివార్లను మంత్రి దర్శించుకున్నారు. ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. రామ మందిరానికి మంత్రి లోకేశ్​ రూ. 5 లక్షలు విరాళం అందించారు. సీతారామ కోవెలలోని శ్రీ కోదండ సీతారామ స్వామిని కూడా మంత్రి నారా లోకేశ్​ దర్శించుకున్నారు. తర్వాత ఆలయ అర్చకులు మంత్రి లోకేశ్​కు​ స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానికులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఈ పునఃప్రతిష్ట కార్యక్రమం తమకెంతో ఆధ్యాత్మికతను కలిగించిందని భక్తులు అభిప్రాయపడ్డారు. 

