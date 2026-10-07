హంగు, ఆర్భాటం లేకుండా - దేవాంశ్ పేరెంట్-టీచర్-మీటింగ్కు హాజరైన లోకేశ్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 7:33 PM IST
Nara Lokesh Attends Parent-Teacher Meeting : విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఎన్నో పేరెంట్-టీచర్-మీటింగ్లకు దిశానిర్దేశం చేసిన నారా లోకేశ్ తండ్రిగా అసలైన పీటీఎం ఫేస్ చేశారు. మంత్రి హోదాను పక్కనపెట్టి కొడుకు నారా దేవాంశ్ కోసం భార్య బ్రాహ్మణితో కలిసి సాధారణ తల్లిదండ్రుల్లా పేరెంట్-టీచర్-మీటింగ్కు హాజరయ్యారు. కాన్వాయ్ హంగామా, ఆర్భాటం లేకుండా పాఠశాలకు చేరుకున్న లోకేశ్ దంపతులు పిల్లల చదువులో తల్లిదండ్రుల భాగస్వామ్యం ఎంత కీలకమో చాటారు. పదవుల కంటే పిల్లల కోసం కేటాయించే సమయం, చూపించే శ్రద్ధే అసలైన పేరెంటింగ్ అనే సందేశాన్ని ఇచ్చారు.
చదువు అంటే కేవలం విద్యార్థిని పరీక్షలకు సిద్ధం చేయడం కాదు. వారికి పుస్తకజ్ఞానంతో పాటు లోకజ్ఞానాన్నీ నేర్పాలి. విలువలతో కూడిన వ్యక్తిత్వం రూపుదిద్దుకునేలా చేయాలి. వారి కాళ్లమీద వాళ్లు నిలబడే ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇవ్వాలి. సామాజిక స్పృహ అలవడేలా చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. చదువొక్కటే కాకుండా పిల్లల నడవడిక, ఆసక్తుల్లాంటి ఎన్నో అంశాల గురించి తల్లిదండ్రులూ టీచర్లూ కలిసి చర్చించుకునే అవకాశాన్ని పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లు కల్పిస్తాయి.
Nara Lokesh Attends Parent-Teacher Meeting : విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఎన్నో పేరెంట్-టీచర్-మీటింగ్లకు దిశానిర్దేశం చేసిన నారా లోకేశ్ తండ్రిగా అసలైన పీటీఎం ఫేస్ చేశారు. మంత్రి హోదాను పక్కనపెట్టి కొడుకు నారా దేవాంశ్ కోసం భార్య బ్రాహ్మణితో కలిసి సాధారణ తల్లిదండ్రుల్లా పేరెంట్-టీచర్-మీటింగ్కు హాజరయ్యారు. కాన్వాయ్ హంగామా, ఆర్భాటం లేకుండా పాఠశాలకు చేరుకున్న లోకేశ్ దంపతులు పిల్లల చదువులో తల్లిదండ్రుల భాగస్వామ్యం ఎంత కీలకమో చాటారు. పదవుల కంటే పిల్లల కోసం కేటాయించే సమయం, చూపించే శ్రద్ధే అసలైన పేరెంటింగ్ అనే సందేశాన్ని ఇచ్చారు.
చదువు అంటే కేవలం విద్యార్థిని పరీక్షలకు సిద్ధం చేయడం కాదు. వారికి పుస్తకజ్ఞానంతో పాటు లోకజ్ఞానాన్నీ నేర్పాలి. విలువలతో కూడిన వ్యక్తిత్వం రూపుదిద్దుకునేలా చేయాలి. వారి కాళ్లమీద వాళ్లు నిలబడే ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇవ్వాలి. సామాజిక స్పృహ అలవడేలా చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. చదువొక్కటే కాకుండా పిల్లల నడవడిక, ఆసక్తుల్లాంటి ఎన్నో అంశాల గురించి తల్లిదండ్రులూ టీచర్లూ కలిసి చర్చించుకునే అవకాశాన్ని పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లు కల్పిస్తాయి.