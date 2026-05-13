పాడేరులో కిడారి శ్రావణ్ పెళ్లి - హాజరైన నారా లోకేశ్ - NARA LOKESH IN PADERU

పాడేరులో నారా లోకేశ్ సందడి - కిడారి శ్రావణ్ పెళ్లికి హాజరు (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 5:10 PM IST

Nara Lokesh in Paderu : అల్లూరి జిల్లా పాడేరులో విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ పర్యటించారు. రాష్ట్ర గిరిజన సహకార సంస్థ చైర్మన్ కిడారి శ్రావణ్ కుమార్ వివాహ వేడుకకు ఆయన హాజరయ్యారు. ప్రత్యేక హెలికాప్టర్‌లో పాడేరు చేరుకున్న లోకేశ్ వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. పెళ్లి వేడుకలో ఆయన తాళిబొట్టును అందించి శ్రావణ్‌తో తనకున్న స్నేహ బంధాన్ని చాటుకున్నారు. గతంలో మావోయిస్టుల చేతిలో అప్పటి అరకు ఎమ్మెల్యే కిడారి సర్వేశ్వరరావు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ విషాద సమయం నుంచి ఆ కుటుంబానికి టీడీపీ పూర్తి అండగా నిలుస్తోంది. చంద్రబాబు ఆ కుటుంబాన్ని దత్తత తీసుకుని అన్ని విధాలా ఆదుకున్నారు. తండ్రి మరణం తర్వాత శ్రావణ్‌కు నేరుగా మంత్రి పదవి ఇచ్చారు. ఆయన సోదరుడు సందీప్‌కు ఆర్డీవో పోస్టు ఇచ్చి అండగా నిలిచారు. నాటి నుంచి నేటి వరకూ ఆ కుటుంబానికి టీడీపీ పెద్దదిక్కుగా ఉంటోంది. తాజాగా శ్రావణ్ పెళ్లికి లోకేశ్ హాజరుకావడం స్థానికంగా ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. నమ్ముకున్న వారికి పార్టీ ఎప్పటికీ అండగా ఉంటుందనే భరోసాను కల్పించింది.

