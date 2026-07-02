LIVE: తిరుపతిలో స్వర్ణాంధ్ర 2047 పరిపాలన ఆర్థిక మేధస్సు కార్యక్రమం - ప్రత్యక్షప్రసారం - SWARNA ANDHRA 2047 LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 3:48 PM IST|
Updated : July 2, 2026 at 5:15 PM IST
LIVE: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ రోజు తిరుపతిలోని తాజ్ హోటల్లో 'స్వర్ణాంధ్ర 2047: పరిపాలన ఆర్థిక మేధస్సు కార్యక్రమం' (Economic Intelligence for Governance) ను ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లాకు చెందిన ప్రముఖ నాయకులు కూడా పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధికి సంబంధించిన విజన్ (దార్శనికత)లోని కీలక అంశాలు ఈ కార్యక్రమంలో వివరించారు. పరిపాలనను మరింత పారదర్శకంగా - సమర్థవంతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు, రాష్ట్ర, జిల్లా, మండల స్థాయిలలో అభివృద్ధి సూచికలను నిరంతరం ట్రాక్ చేయడానికి ఉపయోగపడే అత్యాధునిక సాంకేతికత, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), రియల్-టైమ్ డేటాను వినియోగించుకోవడంపై ఇందులో చర్చలు జరిగాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ 'విక్షిత్ భారత్ @2047' లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ను జాతీయ స్థాయిలో అగ్రగామిగా నిలిపేందుకు బలమైన పునాదిని వేస్తూ, పరిపాలనాధికారులు, ఆర్థిక నిపుణులు , విధానకర్తల మధ్య సమన్వయాన్నిపెంపొందించడంలో ఈ సదస్సు దోహదపడుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం.
LIVE: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ రోజు తిరుపతిలోని తాజ్ హోటల్లో 'స్వర్ణాంధ్ర 2047: పరిపాలన ఆర్థిక మేధస్సు కార్యక్రమం' (Economic Intelligence for Governance) ను ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లాకు చెందిన ప్రముఖ నాయకులు కూడా పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధికి సంబంధించిన విజన్ (దార్శనికత)లోని కీలక అంశాలు ఈ కార్యక్రమంలో వివరించారు. పరిపాలనను మరింత పారదర్శకంగా - సమర్థవంతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు, రాష్ట్ర, జిల్లా, మండల స్థాయిలలో అభివృద్ధి సూచికలను నిరంతరం ట్రాక్ చేయడానికి ఉపయోగపడే అత్యాధునిక సాంకేతికత, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), రియల్-టైమ్ డేటాను వినియోగించుకోవడంపై ఇందులో చర్చలు జరిగాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ 'విక్షిత్ భారత్ @2047' లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ను జాతీయ స్థాయిలో అగ్రగామిగా నిలిపేందుకు బలమైన పునాదిని వేస్తూ, పరిపాలనాధికారులు, ఆర్థిక నిపుణులు , విధానకర్తల మధ్య సమన్వయాన్నిపెంపొందించడంలో ఈ సదస్సు దోహదపడుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం.