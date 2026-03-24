ETV Bharat / Videos

మహిళలు ఉపాధి అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి - స్వశక్తితో ఎదగాలి: నారా భువనేశ్వరి - NARA BHUVANESHWARI ON KUPPAM VISIT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
మహిళలు ఉపాధి అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి, స్వశక్తితో ఎదగాలి: నారా భువనేశ్వరి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 7:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Nara Bhuvaneswari Visit to Kuppam Constituency: మహిళలు చేస్తున్న త్యాగాలతోనే ప్రతి ఇంట్లో పురుషులు, వారు ఎంచుకున్న రంగాల్లో విజయాలు సాధిస్తున్నారని నారా భువనేశ్వరి అన్నారు. అందుకు చంద్రబాబు, లోకేశ్​ ఉదాహరణ అని చెప్పారు. అలా అని మహిళలు త్యాగాలు మాత్రమే చేయకుండా తాము కూడా స్వశక్తితో ఎదగాలని పిలుపునిచ్చారు. అప్పుడే కుటుంబాలు బాగుపడతాయన్నారు. ఇందుకు ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న ఉపాధి అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలని సూచించారు. చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం నియోజకవర్గంలోని పలు గ్రామాల్లో పర్యటించిన భువనేశ్వరి మహిళలతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. అంగన్వాడీ కేంద్రంలో చిన్నారులకు మిఠాయిలను పంచి పెట్టారు. కుప్పం నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు సీఎం చంద్రబాబు అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నారన్న భువనేశ్వరి సీఎంగా ఆయన బిజీగా ఉంటారని, అందుకే 3 నెలలకోసారి గ్రామాల్లో తాను పర్యటిస్తున్నానని చెప్పారు. మహిళలతో ముఖాముఖిలో తమిళంలో మాట్లాడిన భువనేశ్వరి సభలో కొద్దిసేపు నవ్వులు పూయించారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

NARABHUVANESWARI
KUPPAM CONSTITUENCY TOUR
BHUVANESWARI VISIT TO KUPPAM
కుప్పంలో నారా భువనేశ్వరి
NARA BHUVANESHWARI ON KUPPAM VISIT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.