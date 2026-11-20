టిఫిన్ బాక్స్లో చిల్లరతో నామినేషన్ - అధికారులను అవాక్కయ్యేలా చేసిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 10:27 AM IST
సర్పంచ్ ఎన్నికల బరిలోకి దిగిన ఓ యువకుడు వినూత్న రీతిలో నామినేషన్ దాఖలు చేసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. నామినేషన్ డిపాజిట్ను నోట్ల రూపంలో కాకుండా, ఏకంగా టిఫిన్ బాక్స్ నిండా చిల్లర నాణేలు తెచ్చి చెల్లించాడు. నంద్యాల జిల్లా శ్రీశైలం నియోజకవర్గంలోని బండిఆత్మకూరు గ్రామంలో ఈ ఆసక్తికర ఘటన చోటుచేసుకుంది.
బండిఆత్మకూరు సర్పంచ్ పదవికి ఇలియాజ్ అనే యువకుడు పోటీ పడుతున్నాడు. సాధారణంగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు నామినేషన్ డిపాజిట్ను కరెన్సీ నోట్ల రూపంలో చెల్లిస్తుంటారు. కానీ ఇలియాజ్ మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఆలోచించాడు. డిపాజిట్ కింద చెల్లించాల్సిన రూ.1,500 మొత్తాన్ని రెండు రూపాయల నాణేల రూపంలో సిద్ధం చేసుకున్నాడు. ఆ నాణేలన్నింటినీ ఓ టిఫిన్ బాక్స్లో నింపుకుని నేరుగా నామినేషన్ కేంద్రానికి చేరుకున్నాడు. నామినేషన్ పత్రాలతో పాటు ఇలియాజ్ తన చేతిలోని టిఫిన్ బాక్స్ను అధికారుల ముందు ఉంచాడు. అందులో రెండు రూపాయల నాణేలు ఉండటాన్ని చూసి ఎన్నికల సిబ్బంది మొదట ఒక్కసారిగా అవాక్కయ్యారు. నామినేషన్ డిపాజిట్ మొత్తం చిల్లర రూపంలోనే చెల్లిస్తానని ఇలియాజ్ చెప్పడంతో కాసేపు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. అనంతరం అధికారులు ఆ 750 నాణేలను ఓపికగా లెక్కించి డిపాజిట్గా స్వీకరించారు.
సర్పంచ్ ఎన్నికల బరిలోకి దిగిన ఓ యువకుడు వినూత్న రీతిలో నామినేషన్ దాఖలు చేసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. నామినేషన్ డిపాజిట్ను నోట్ల రూపంలో కాకుండా, ఏకంగా టిఫిన్ బాక్స్ నిండా చిల్లర నాణేలు తెచ్చి చెల్లించాడు. నంద్యాల జిల్లా శ్రీశైలం నియోజకవర్గంలోని బండిఆత్మకూరు గ్రామంలో ఈ ఆసక్తికర ఘటన చోటుచేసుకుంది.
బండిఆత్మకూరు సర్పంచ్ పదవికి ఇలియాజ్ అనే యువకుడు పోటీ పడుతున్నాడు. సాధారణంగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు నామినేషన్ డిపాజిట్ను కరెన్సీ నోట్ల రూపంలో చెల్లిస్తుంటారు. కానీ ఇలియాజ్ మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఆలోచించాడు. డిపాజిట్ కింద చెల్లించాల్సిన రూ.1,500 మొత్తాన్ని రెండు రూపాయల నాణేల రూపంలో సిద్ధం చేసుకున్నాడు. ఆ నాణేలన్నింటినీ ఓ టిఫిన్ బాక్స్లో నింపుకుని నేరుగా నామినేషన్ కేంద్రానికి చేరుకున్నాడు. నామినేషన్ పత్రాలతో పాటు ఇలియాజ్ తన చేతిలోని టిఫిన్ బాక్స్ను అధికారుల ముందు ఉంచాడు. అందులో రెండు రూపాయల నాణేలు ఉండటాన్ని చూసి ఎన్నికల సిబ్బంది మొదట ఒక్కసారిగా అవాక్కయ్యారు. నామినేషన్ డిపాజిట్ మొత్తం చిల్లర రూపంలోనే చెల్లిస్తానని ఇలియాజ్ చెప్పడంతో కాసేపు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. అనంతరం అధికారులు ఆ 750 నాణేలను ఓపికగా లెక్కించి డిపాజిట్గా స్వీకరించారు.