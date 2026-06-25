మాస్ డైలాగ్, స్వీట్ సాంగ్, మెగా డాన్స్ - వైరల్గా కలెక్టర్ వీడియోలు - NANDYAL COLLECTOR DANCE VIRAL VIDEO
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 8:14 AM IST
Nandyal Collector Dance Viral Video: నంద్యాల కలెక్టర్ రాజకుమారి సరికొత్త లుక్లో కనిపించి అందరినీ అబ్బురపరిచారు. ఈ నెల 20 నంద్యాల కలెక్టరు సమావేశం భవనంలో నిర్వహించిన రెవెన్యూ దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఆమె, స్టేజ్పై మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఫేమస్ హుక్ స్టెప్కు ఎంతో ఎనర్జిటిక్గా డ్యాన్స్ చేశారు. కేవలం నృత్యమే కాకుండా, ఒక చక్కటి పాట పాడి అందర్నీ అలరించారు. ఆ తర్వాత 'నన్ను ఒకవైపే చూశారు, రెండో వైపు చూడొద్దంటూ' పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ చెప్పి ఉద్యోగులను ఉత్సాహపరిచారు.
అంతే కాకుండా బాలయ్య బాబు 'డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్' డైలాగ్ చెప్పారు. దీంతో అందరూ చప్పట్లు కొట్టారు, కేరింతలతో హాల్ సందడిగా మారింది. సాధారణంగా జిల్లా కలెక్టర్ అంటే కఠిన నిర్ణయాలు, అధికారిక సమావేశాలు గుర్తుకు వస్తాయి. కానీ నంద్యాల జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి మాత్రం ఈసారి పూర్తిగా భిన్నంగా కనిపించారు. ఎప్పుడూ అధికారిక రివ్యూలతో బిజీగా ఉండే కలెక్టర్ ఈ మాస్ పర్ఫార్మెన్స్ వీడియోలు ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
Nandyal Collector Dance Viral Video: నంద్యాల కలెక్టర్ రాజకుమారి సరికొత్త లుక్లో కనిపించి అందరినీ అబ్బురపరిచారు. ఈ నెల 20 నంద్యాల కలెక్టరు సమావేశం భవనంలో నిర్వహించిన రెవెన్యూ దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఆమె, స్టేజ్పై మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఫేమస్ హుక్ స్టెప్కు ఎంతో ఎనర్జిటిక్గా డ్యాన్స్ చేశారు. కేవలం నృత్యమే కాకుండా, ఒక చక్కటి పాట పాడి అందర్నీ అలరించారు. ఆ తర్వాత 'నన్ను ఒకవైపే చూశారు, రెండో వైపు చూడొద్దంటూ' పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ చెప్పి ఉద్యోగులను ఉత్సాహపరిచారు.
అంతే కాకుండా బాలయ్య బాబు 'డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్' డైలాగ్ చెప్పారు. దీంతో అందరూ చప్పట్లు కొట్టారు, కేరింతలతో హాల్ సందడిగా మారింది. సాధారణంగా జిల్లా కలెక్టర్ అంటే కఠిన నిర్ణయాలు, అధికారిక సమావేశాలు గుర్తుకు వస్తాయి. కానీ నంద్యాల జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి మాత్రం ఈసారి పూర్తిగా భిన్నంగా కనిపించారు. ఎప్పుడూ అధికారిక రివ్యూలతో బిజీగా ఉండే కలెక్టర్ ఈ మాస్ పర్ఫార్మెన్స్ వీడియోలు ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.