అమరావతిలో బసవతారకం హాస్పిటల్ - నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించిన బాలకృష్ణ - BASAVATARAKAM CANCER HOSPITAL
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 4:02 PM IST
Basavatarakam Cancer Hospital Construction Begins in Amaravati: అమరావతిలో నిర్మించబోయే బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ నిర్మాణ పనులను చైర్మన్ నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రారంభించారు. తుళ్లూరు ఈ సెవెన్ రహదారి పక్కన ఆసుపత్రికి కేటాయించిన 21 ఎకరాలలో మొదటి పేస్ నిర్మాణానికి బాలకృష్ణ పూజలు చేసి పనులను ప్రారంభించారు. పొక్లైన్ ఎక్కి మట్టి తీశారు. మే డే సందర్భంగా ఎర్ర కండువా వేసి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
రూ. 650 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మాణం: మొదటి దశలో భాగంగా రూ. 650 కోట్లతో 500 పడకలతో 8లక్షల 50 వేల చదరపు అడుగుల తొమ్మిది అంతస్తుల భవనాన్ని నిర్మిస్తున్నామని బాలకృష్ణ చెప్పారు. ఇందులో దశలవారీగా ఆసుపత్రికి అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. హైదరాబాద్లో క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి ప్రారంభించి 25 ఏళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా ఈ ఏడాది జూన్లో పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని బాలకృష్ణ చెప్పారు. అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించిన కేంద్రానికి, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకి బాలకృష్ణ ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. అమరావతిపై హేళనగా మాట్లాడిన వాళ్లు ఇకపై నోరు మూసుకొని ఉంటారని చెప్పారు. ఆస్పత్రి నిర్మాణ పనుల ప్రారంభం సందర్భంగా మహిళా రైతులు బాలకృష్ణకు ఆకుపచ్చ కండువా వేశారు. మహిళలతో కలిసి బాలకృష్ణ జై అమరావతి అంటూ నినాదాలు చేశారు.
"ఈ ఆసుపత్రి నిర్మాణం చాలా వేగంగా పూర్తవుతుంది. కార్మికుల దినోత్సవం రోజున బసవ తారకం క్యాన్సర్ ప్రారంభ పనులను ప్రారంభించుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. రూ. 650 కోట్లతో 500 పడకలతో భవనాన్ని నిర్మిస్తున్నాం. ఇందులో దశలవారీగా ఆసుపత్రికి అభివృద్ధి చేస్తాం. అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించిన కేంద్రానికి, సీఎం చంద్రబాబుకి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలను తెలియజేసుకుంటున్నాను". -నందమూరి బాలకృష్ణ, చైర్మన్, బసవ తారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్
దాతల సహకారంతో బసవతారకం ఆసుపత్రి నడుస్తోంది : బాలకృష్ణ
Basavatarakam Cancer Hospital Construction Begins in Amaravati: అమరావతిలో నిర్మించబోయే బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ నిర్మాణ పనులను చైర్మన్ నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రారంభించారు. తుళ్లూరు ఈ సెవెన్ రహదారి పక్కన ఆసుపత్రికి కేటాయించిన 21 ఎకరాలలో మొదటి పేస్ నిర్మాణానికి బాలకృష్ణ పూజలు చేసి పనులను ప్రారంభించారు. పొక్లైన్ ఎక్కి మట్టి తీశారు. మే డే సందర్భంగా ఎర్ర కండువా వేసి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
రూ. 650 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మాణం: మొదటి దశలో భాగంగా రూ. 650 కోట్లతో 500 పడకలతో 8లక్షల 50 వేల చదరపు అడుగుల తొమ్మిది అంతస్తుల భవనాన్ని నిర్మిస్తున్నామని బాలకృష్ణ చెప్పారు. ఇందులో దశలవారీగా ఆసుపత్రికి అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. హైదరాబాద్లో క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి ప్రారంభించి 25 ఏళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా ఈ ఏడాది జూన్లో పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని బాలకృష్ణ చెప్పారు. అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించిన కేంద్రానికి, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకి బాలకృష్ణ ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. అమరావతిపై హేళనగా మాట్లాడిన వాళ్లు ఇకపై నోరు మూసుకొని ఉంటారని చెప్పారు. ఆస్పత్రి నిర్మాణ పనుల ప్రారంభం సందర్భంగా మహిళా రైతులు బాలకృష్ణకు ఆకుపచ్చ కండువా వేశారు. మహిళలతో కలిసి బాలకృష్ణ జై అమరావతి అంటూ నినాదాలు చేశారు.
"ఈ ఆసుపత్రి నిర్మాణం చాలా వేగంగా పూర్తవుతుంది. కార్మికుల దినోత్సవం రోజున బసవ తారకం క్యాన్సర్ ప్రారంభ పనులను ప్రారంభించుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. రూ. 650 కోట్లతో 500 పడకలతో భవనాన్ని నిర్మిస్తున్నాం. ఇందులో దశలవారీగా ఆసుపత్రికి అభివృద్ధి చేస్తాం. అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించిన కేంద్రానికి, సీఎం చంద్రబాబుకి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలను తెలియజేసుకుంటున్నాను". -నందమూరి బాలకృష్ణ, చైర్మన్, బసవ తారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్
దాతల సహకారంతో బసవతారకం ఆసుపత్రి నడుస్తోంది : బాలకృష్ణ