LIVE : నాంపల్లి ఘటనలో మూడు మృతదేహాలు వెలికితీత - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - NAMPALLY FIRE ACCIDENT LIVE

thumbnail
Nampally Fire Accident Rescue Operation (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 25, 2026 at 10:08 AM IST

Updated : January 25, 2026 at 10:13 AM IST

Nampally Fire Accident Rescue Operation : నాంపల్లి అగ్నిప్రమాద ఘటనలో 200 మంది సిబ్బందితో సహాయ చర్యలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు 3 మృతదేహాలను వెలికితీశారు. ప్రమాదం జరిగిన భవనం సెల్లార్​లో గుంత తవ్వి రెస్క్యూ బృందం లోనికి వెళ్లి ముగ్గురి మృతదేహాలను బయటకు తీసుకొచ్చింది. ఈ మృతదేహాలను పోస్ట్ మార్టమ్ కోసం ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. మరోవైపు ఘటనాస్థలానికి జేఎన్టూయూ ఇంజినీరింగ్ బృందం చేరుకుంటుంది. భవనాన్ని తనిఖీ చేసి అధికారులకు నివేదిక సమర్పించనుంది. అక్కడి పరిస్థితిని సీపీ సజ్జనార్​, ఇతర అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. భవనంలో చిక్కుకున్న వారిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చేందుకు సహాయక బృందాలు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి. అధికారులు భవనం లోపల చిక్కుకుపోయిన వారిని రక్షించేందుకు రెండు రోబోలను పంపించారు. నాంపల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లో దట్టమైన పొగలు వ్యాపించడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఘటనా స్థలంలో ఫైర్​, ఎన్​డీఆర్​ఎఫ్​ సిబ్బందితో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వాారా వీక్షిద్దాం. 

