నషా ముక్త్ భారత్ పాదయాత్రలో సినీనటుడు నాగార్జున, సాయికుమార్
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Published : November 27, 2026 at 3:01 PM IST
హైదరాబాద్ వాక్ ఫర్ నషా ముక్త్ భారత్ నినాదంతో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి చేపట్టిన పాదయాత్ర మూడో రోజుకు చేరుకుంది. గత రెండు రోజులుగా నగరంలో అత్యంత ఉత్సాహంగా కొనసాగుతున్న ఈ యాత్ర, మూడో రోజు మరింత జోష్తో ప్రారంభమైంది. అమీర్పేట్లోని గురుద్వారాలో సినీనటులు నాగార్జున, సాయికుమార్, శివారెడ్డి, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీనివాస్లతో కలిసి కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించి, పెద్దల ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. అనంతరం సత్యం థియేటర్ వద్ద నుంచి మూడో రోజు పాదయాత్ర అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది.
సినీనటులు నాగార్జున, సాయికుమార్, శివారెడ్డి, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీనివాస్ కేంద్ర మంత్రితో కలిసి అడుగులు వేశారు. మత్తుపదార్థాల మహమ్మారిని తరిమికొట్టి నషా ముక్త్ భారత్ నిర్మాణం కోసం తామంతా కృషి చేస్తామని సినీ ప్రముఖులు ఈ సందర్భంగా తమ సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు. యాత్ర ప్రారంభంలో మోగిన డప్పు దరువులకు నటుడు శివారెడ్డి ఉత్సాహంగా చిందేసి అందరిలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపారు. డ్రగ్స్ రహిత భారత్ కోసం ప్రధాని సంకల్పం విజయవంతం కావాలని నాగార్జున ఆకాంక్షించారు. కిషన్రెడ్డి చేపట్టిన నషా ముక్త్ భారత్ కార్యక్రమం అభినందనీయమన్నారు. యువత, విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో భాగస్వాములు కావడం సంతోషకరమని తెలిపారు. డ్రగ్స్ రహిత భారత్ నిర్మాణంలో ప్రతిఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలన్నారు.
హైదరాబాద్ వాక్ ఫర్ నషా ముక్త్ భారత్ నినాదంతో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి చేపట్టిన పాదయాత్ర మూడో రోజుకు చేరుకుంది. గత రెండు రోజులుగా నగరంలో అత్యంత ఉత్సాహంగా కొనసాగుతున్న ఈ యాత్ర, మూడో రోజు మరింత జోష్తో ప్రారంభమైంది. అమీర్పేట్లోని గురుద్వారాలో సినీనటులు నాగార్జున, సాయికుమార్, శివారెడ్డి, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీనివాస్లతో కలిసి కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించి, పెద్దల ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. అనంతరం సత్యం థియేటర్ వద్ద నుంచి మూడో రోజు పాదయాత్ర అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది.
సినీనటులు నాగార్జున, సాయికుమార్, శివారెడ్డి, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీనివాస్ కేంద్ర మంత్రితో కలిసి అడుగులు వేశారు. మత్తుపదార్థాల మహమ్మారిని తరిమికొట్టి నషా ముక్త్ భారత్ నిర్మాణం కోసం తామంతా కృషి చేస్తామని సినీ ప్రముఖులు ఈ సందర్భంగా తమ సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు. యాత్ర ప్రారంభంలో మోగిన డప్పు దరువులకు నటుడు శివారెడ్డి ఉత్సాహంగా చిందేసి అందరిలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపారు. డ్రగ్స్ రహిత భారత్ కోసం ప్రధాని సంకల్పం విజయవంతం కావాలని నాగార్జున ఆకాంక్షించారు. కిషన్రెడ్డి చేపట్టిన నషా ముక్త్ భారత్ కార్యక్రమం అభినందనీయమన్నారు. యువత, విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో భాగస్వాములు కావడం సంతోషకరమని తెలిపారు. డ్రగ్స్ రహిత భారత్ నిర్మాణంలో ప్రతిఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలన్నారు.