LIVE: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - ముత్యపు పందిరి వాహనంపై శ్రీవారు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : October 14, 2026 at 6:57 PM IST
Mutyapu Pandiri Vahanam at Tirumala Live : 'వేంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వేంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి' కలియుగంలో వేంకటాద్రిని మించిన పుణ్యధామం బ్రహ్మాండంలోనే లేదు. ఆపదలో ఉండి హరీ అని పిలవగానే కష్టాలను తొలగించే శ్రీనివాసుడిని మించిన దైవం ఇలలో లేదు. ఇకపై రాదని ప్రశస్తి. కలియుగాధిపతిగా శేషాచల నివాసిగా ఏడుకొండల వెంకన్నగా పూజలందుకుంటున్న తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి.
మూడో రోజైన బుధవారం ఉదయం మలయప్పస్వామి సింహ వాహనంపై యోగ నరసింహస్వామి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. సింహ వాహనంపై కొలువుదీరిన స్వామివారి దివ్యమంగళ రూపాన్ని దర్శించుకున్న భక్తులు గోవింద నామస్మరణలతో భక్తిపారవశ్యంలో మునిగిపోయారు. రాత్రి 7 గంటలకు ముత్యపు పందిరి వాహనంపై స్వామివారు ఊరేగింపు జరిగింది. సర్వాలంకార భూషితుడైన స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తులు భక్తి పారవశ్యంలో మునిగిపోయారు. ముందుగా గజాలు, అశ్వాలు నడుస్తుండగా, భక్తుల కోలాటాలు, మంగళవాయిద్యాలు, వివిధ కళాబృందాల ప్రదర్శనల మధ్యన వాహనసేవ కనులపండువగా సాగింది. గోవిందనామస్మరణతో తిరుమల మాడ వీధులు మార్మోగాయి.
Mutyapu Pandiri Vahanam at Tirumala Live : 'వేంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వేంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి' కలియుగంలో వేంకటాద్రిని మించిన పుణ్యధామం బ్రహ్మాండంలోనే లేదు. ఆపదలో ఉండి హరీ అని పిలవగానే కష్టాలను తొలగించే శ్రీనివాసుడిని మించిన దైవం ఇలలో లేదు. ఇకపై రాదని ప్రశస్తి. కలియుగాధిపతిగా శేషాచల నివాసిగా ఏడుకొండల వెంకన్నగా పూజలందుకుంటున్న తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి.
మూడో రోజైన బుధవారం ఉదయం మలయప్పస్వామి సింహ వాహనంపై యోగ నరసింహస్వామి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. సింహ వాహనంపై కొలువుదీరిన స్వామివారి దివ్యమంగళ రూపాన్ని దర్శించుకున్న భక్తులు గోవింద నామస్మరణలతో భక్తిపారవశ్యంలో మునిగిపోయారు. రాత్రి 7 గంటలకు ముత్యపు పందిరి వాహనంపై స్వామివారు ఊరేగింపు జరిగింది. సర్వాలంకార భూషితుడైన స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తులు భక్తి పారవశ్యంలో మునిగిపోయారు. ముందుగా గజాలు, అశ్వాలు నడుస్తుండగా, భక్తుల కోలాటాలు, మంగళవాయిద్యాలు, వివిధ కళాబృందాల ప్రదర్శనల మధ్యన వాహనసేవ కనులపండువగా సాగింది. గోవిందనామస్మరణతో తిరుమల మాడ వీధులు మార్మోగాయి.