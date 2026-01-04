ETV Bharat / Videos

విద్యార్థులు తెచ్చిన ముందస్తు సంక్రాంతి - సంప్రదాయ వస్త్రధారణలు, డూడూ బసవన్నల విన్యాసాలు - SANKRANTHI CELEBRATIONS IN SCHOOL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
సంక్రాంతి సంబరాలను ముందే తెచ్చిన మురమళ్ళ సాయి స్కూల్ (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 4, 2026 at 6:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Sankaranthi Festival On School : డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో సంక్రాంతికి ముందే సందడి నెలకొంది. మురమళ్లసాయి స్కూల్ యాజమాన్యం తమ పిల్లలకు సంక్రాంతి పండుగ విశిష్టతను తెలియజేసేందుకు విద్యార్థిని విద్యార్థులతో పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించింది. హరిదాసుల కథలు, పురాతన కాలంలోమాదిరి పిడకల పొయ్యిపై పరమాన్నం వండండం, పూరి గుడిసెల ప్రభల అలంకరణలు ఆకట్టుకున్నాయి. అనంతరం పాఠశాల యాజమాన్యం భోగి మంటలు వేసి వాటి ప్రాధాన్యాన్ని చిన్నారులకు వివరించింది. చిన్నారులంతా పట్టు పరికిణీలతో, సాంప్రదాయ వస్త్రధారణతో ఆనందంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. చిన్నారులు రంగురంగుల బెలూన్లు ఎగరవేసి భోగి మంట చుట్టు చేరి ఆడి పాడారు. సంప్రదాయమైన కోడిపందాలను పిల్లలు ఆసక్తిగా తిలకించారు. రెండెడ్ల బండిపై సవారీలు చిన్నారులను ఆకట్టుకున్నాయి. డూడూ బసవన్న విన్యాసాలు, భవిష్యత్తును వివరించే సోదమ్మ ఇలా ప్రతి అంశాన్ని చిన్నారులకు వివరిస్తూ వారితో పండుగ వాతావరణాన్ని సృష్టించారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇక ముందు కూడా చేస్తే చిన్నారులకు మన సంస్కృతి, సంప్రదాయలపై ఓ అవగాహన ఏర్పడుతుందని చూసిన వారు అభిప్రాయపడ్డారు.

Sankaranthi Festival On School : డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో సంక్రాంతికి ముందే సందడి నెలకొంది. మురమళ్లసాయి స్కూల్ యాజమాన్యం తమ పిల్లలకు సంక్రాంతి పండుగ విశిష్టతను తెలియజేసేందుకు విద్యార్థిని విద్యార్థులతో పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించింది. హరిదాసుల కథలు, పురాతన కాలంలోమాదిరి పిడకల పొయ్యిపై పరమాన్నం వండండం, పూరి గుడిసెల ప్రభల అలంకరణలు ఆకట్టుకున్నాయి. అనంతరం పాఠశాల యాజమాన్యం భోగి మంటలు వేసి వాటి ప్రాధాన్యాన్ని చిన్నారులకు వివరించింది. చిన్నారులంతా పట్టు పరికిణీలతో, సాంప్రదాయ వస్త్రధారణతో ఆనందంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. చిన్నారులు రంగురంగుల బెలూన్లు ఎగరవేసి భోగి మంట చుట్టు చేరి ఆడి పాడారు. సంప్రదాయమైన కోడిపందాలను పిల్లలు ఆసక్తిగా తిలకించారు. రెండెడ్ల బండిపై సవారీలు చిన్నారులను ఆకట్టుకున్నాయి. డూడూ బసవన్న విన్యాసాలు, భవిష్యత్తును వివరించే సోదమ్మ ఇలా ప్రతి అంశాన్ని చిన్నారులకు వివరిస్తూ వారితో పండుగ వాతావరణాన్ని సృష్టించారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇక ముందు కూడా చేస్తే చిన్నారులకు మన సంస్కృతి, సంప్రదాయలపై ఓ అవగాహన ఏర్పడుతుందని చూసిన వారు అభిప్రాయపడ్డారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

PRE SANKRANTHI SAMBARAALU
STUDENTS SANKARANTHI CELEBRATIONS
SANKARANTHI SCHOOL EVENT
SANKARANTHI CHILDRENS EVENT
SANKRANTHI CELEBRATIONS IN SCHOOL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Girijana Pushya Festival at Andhra and Odisha Border

గిరిజన ప్రాంతాల్లో పుష్యమాసం పండగ సందడి - థింసా నృత్యం చేసిన మహిళలు

January 4, 2026 at 2:32 PM IST
First Flight Landed in Bhogapuram International Airport at Vizianagaram District

భోగాపురంలో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం - ల్యాండ్​ అయిన తొలి విమానం

January 4, 2026 at 1:44 PM IST
Fire Accident in Pharma Company in Achyuthapuram

అచ్యుతాపురం సెజ్​లో అగ్ని ప్రమాదం - ఫార్మా కంపెనీలో చెలరేగిన మంటలు

January 3, 2026 at 8:37 PM IST
YANAM 24TH FLOWER SHOW

యానాంలో జనవరి 6 నుంచి ఫల పుష్ప ప్రదర్శన - ఏర్పాట్లు చేస్తున్న అధికారులు

January 3, 2026 at 7:37 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.