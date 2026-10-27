జవహర్నగర్ డంపింగ్ యార్డుపై పోరు - జన సంకల్ప యాత్ర ప్రారంభించిన ఈటల
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Published : October 27, 2026 at 2:34 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 2:52 PM IST
Eetela Rajendar Padayatra : బీజేపీ నేత, మల్కాజిగిరి ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ జవహర్నగర్ జన సంకల్ప యాత్రను ప్రారంభించారు. తొలి రోజు యాత్రలో భాగంగా మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా ఘట్కేసర్ మండలం ఏదులాబాద్ పెద్ద చెరువును సందర్శించారు. జవహర్నగర్ డంపింగ్ యార్డు వ్యర్థాల వల్ల ఏదులాబాద్ పెద్ద చెరువు కలుషితమై, మత్స్య సంపద పూర్తిగా నాశనమైందని మత్స్యకారులు తమ గోడును ఆయన ముందు వెళ్లబోసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా జవహర్నగర్ డంప్యార్డును తొలగించేంత వరకు పోరాడతామని ఈటల స్పష్టం చేశారు. డంపింగ్ యార్డు సమస్యకు రూ.3,000 కోట్లు పెడితే పరిష్కారం అవుతుందన్నారు.
తాను చేపట్టిన పాదయాత్రకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావుకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నట్లు చెప్పారు. నాలుగు రోజుల పాటు కొనసాగే పాదయాత్రలో ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఇతర పార్టీ నాయకులు అందరూ హాజరవుతారని ఈటల వివరించారు. తనకంటే ముందు మల్కాజిగిరి ఎంపీగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పని చేశారని, ఇప్పుడు ప్రశ్నించే గొంతు సీఎం అయ్యారని, సమస్య పరిష్కారం అవుతుందని భావించానన్నారు. కానీ రెండేళ్లయినా ఎలాంటి స్పందన లేదని విమర్శించారు. ఈ సమస్య పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు ప్రజలకు అండగా ఉంటానని వెల్లడించారు.
జవహర్నగర్ డంపింగ్ యార్డు నుంచి వీచే గాలులతో దద్దుర్లు వచ్చి ప్రజలు అనారోగ్యం బారిన పడుతున్నారు. గతంలో రేవంత్ రెడ్డి ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు ఎన్జీటీలో, సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేసి కొట్లాడారు. ముఖ్యమంత్రి పదవి వచ్చి మూడేళ్లవుతున్నా, అఖిలపక్ష నాయకులమందరం ఆయనను కలిసినప్పటికీ ఈ సమస్యకు పరిష్కారం దొరకలేదు. హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల జనావాసాలు లేని చోట డంపింగ్ యార్డు 20 నుంచి 30 ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. సమస్య పరిష్కారం కాని పక్షంలో ఈ ప్రాంత లక్షలాది ప్రజలతో కలిసి ఉద్యమ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తాం. - ఈటల రాజేందర్, ఎంపీ
Eetela Rajendar Padayatra : బీజేపీ నేత, మల్కాజిగిరి ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ జవహర్నగర్ జన సంకల్ప యాత్రను ప్రారంభించారు. తొలి రోజు యాత్రలో భాగంగా మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా ఘట్కేసర్ మండలం ఏదులాబాద్ పెద్ద చెరువును సందర్శించారు. జవహర్నగర్ డంపింగ్ యార్డు వ్యర్థాల వల్ల ఏదులాబాద్ పెద్ద చెరువు కలుషితమై, మత్స్య సంపద పూర్తిగా నాశనమైందని మత్స్యకారులు తమ గోడును ఆయన ముందు వెళ్లబోసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా జవహర్నగర్ డంప్యార్డును తొలగించేంత వరకు పోరాడతామని ఈటల స్పష్టం చేశారు. డంపింగ్ యార్డు సమస్యకు రూ.3,000 కోట్లు పెడితే పరిష్కారం అవుతుందన్నారు.
తాను చేపట్టిన పాదయాత్రకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావుకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నట్లు చెప్పారు. నాలుగు రోజుల పాటు కొనసాగే పాదయాత్రలో ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఇతర పార్టీ నాయకులు అందరూ హాజరవుతారని ఈటల వివరించారు. తనకంటే ముందు మల్కాజిగిరి ఎంపీగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పని చేశారని, ఇప్పుడు ప్రశ్నించే గొంతు సీఎం అయ్యారని, సమస్య పరిష్కారం అవుతుందని భావించానన్నారు. కానీ రెండేళ్లయినా ఎలాంటి స్పందన లేదని విమర్శించారు. ఈ సమస్య పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు ప్రజలకు అండగా ఉంటానని వెల్లడించారు.
జవహర్నగర్ డంపింగ్ యార్డు నుంచి వీచే గాలులతో దద్దుర్లు వచ్చి ప్రజలు అనారోగ్యం బారిన పడుతున్నారు. గతంలో రేవంత్ రెడ్డి ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు ఎన్జీటీలో, సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేసి కొట్లాడారు. ముఖ్యమంత్రి పదవి వచ్చి మూడేళ్లవుతున్నా, అఖిలపక్ష నాయకులమందరం ఆయనను కలిసినప్పటికీ ఈ సమస్యకు పరిష్కారం దొరకలేదు. హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల జనావాసాలు లేని చోట డంపింగ్ యార్డు 20 నుంచి 30 ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. సమస్య పరిష్కారం కాని పక్షంలో ఈ ప్రాంత లక్షలాది ప్రజలతో కలిసి ఉద్యమ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తాం. - ఈటల రాజేందర్, ఎంపీ