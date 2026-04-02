రాజధానిగా అమరావతికి గుర్తింపు రావడమంటే మన ఇంటికి అడ్రస్ వచ్చినట్లే: బోయపాటి - BOYAPATI ABOUT AMARAVATI
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 11:53 AM IST
Movie Director Boyapati Spoke About Amaravati : ఆంధ్రప్రదేశ్కు శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతి బిల్లు ఆమోదం పొందడం సంతోదాయకమని సినీ దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీనివాస్ అన్నారు. అమరావతి రాజధానిగా గుర్తింపు రావడమంటే మన ఇంటికి అడ్రస్ వచ్చినట్లేనన్నారు. గుంటూరు జిల్లా వట్టిచెరుకూరు మండలం వింజనంపాడు కిట్స్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో యువ 2K26 వేడుకల్లో ఎమ్మెల్యే నసీర్ అహ్మద్తో కలసి ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సినిమా పాటలకు విద్యార్థులు చేసిన నృత్యాలు అలరించాయి. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఏపీలో సాంకేతికతకు సీఎం చంద్రబాబు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారని బోయపాటి శ్రీనివాస్ తెలిపారు.
"రాజధానిగా అమరావతి అయ్యిందంటే మన ఇంటికి అడ్రస్ వచ్చినట్లే. సాంకేతికంగా వస్తున్న ప్రతి మార్పును గమనించి దాన్ని గుర్తించగల గొప్ప నాయకుడు మన దగ్గర ఉన్నారు. తన ప్రజలు ఉన్నత స్థానాన్ని చేరుకోవాలని ఆశపడే ఒకే ఒక్క వ్యక్తి చంద్రబాబు. ప్రపంచం ఉన్న అన్ని టెక్ కంపెనీలు తెలుగు వారి కోసం చూసేలా అభివృద్ధి చేస్తారు". -బోయపాటి శ్రీనివాస్ , సినీ దర్శకుడు
