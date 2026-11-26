శ్రీ కాళహస్తీశ్వర ఆలయాన్ని దర్శించుకున్న సినీ నటుడు నాగచైతన్య
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 8:36 PM IST
Akkineni Nagachaitanya Visited Srikalahasti Temple : ప్రముఖ సినీ నటుడు అక్కినేని నాగచైతన్య తిరుపతి జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ వాయు లింగ క్షేత్రమైన శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారు. ఆలయానికి చేరుకున్న ఆయనకు దేవస్థానం అధికారులు సాదర స్వాగతం పలికి, శ్రీ వాయు లింగేశ్వర స్వామి సమేత శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబిక దేవి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. స్వామి, అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం, వేద పండితులు మంత్రోచ్ఛారణలతో నాగచైతన్యకు ఆశీర్వచనాలు అందించి, తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.
'వృషకర్మ'తో ప్రేక్షకుల ముందుకు : కాగా నాగచైతన్య కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'వృషకర్మ' విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. 'విరూపాక్ష' ఫేమ్ కార్తీక్ వర్మ దండు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మైథలాజికల్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ను బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్, సుకుమార్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 4, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. ఇందులో నాగచైతన్య 'అర్జున్' అనే ట్రెజర్ హంటర్ పాత్రలో కనిపించనుండగా మీనాక్షి చౌదరి కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. స్పర్ష్ శ్రీవాస్తవ ప్రతినాయకుడిగా, జయరామ్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. పురాతన రహస్యాలు, అతీంద్రియ శక్తుల నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రానికి అజనీశ్ లోక్నాథ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇటీవలే విడుదలైన ఈ సినిమా ట్రైలర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది.
Akkineni Nagachaitanya Visited Srikalahasti Temple : ప్రముఖ సినీ నటుడు అక్కినేని నాగచైతన్య తిరుపతి జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ వాయు లింగ క్షేత్రమైన శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారు. ఆలయానికి చేరుకున్న ఆయనకు దేవస్థానం అధికారులు సాదర స్వాగతం పలికి, శ్రీ వాయు లింగేశ్వర స్వామి సమేత శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబిక దేవి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. స్వామి, అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం, వేద పండితులు మంత్రోచ్ఛారణలతో నాగచైతన్యకు ఆశీర్వచనాలు అందించి, తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.
'వృషకర్మ'తో ప్రేక్షకుల ముందుకు : కాగా నాగచైతన్య కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'వృషకర్మ' విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. 'విరూపాక్ష' ఫేమ్ కార్తీక్ వర్మ దండు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మైథలాజికల్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ను బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్, సుకుమార్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 4, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. ఇందులో నాగచైతన్య 'అర్జున్' అనే ట్రెజర్ హంటర్ పాత్రలో కనిపించనుండగా మీనాక్షి చౌదరి కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. స్పర్ష్ శ్రీవాస్తవ ప్రతినాయకుడిగా, జయరామ్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. పురాతన రహస్యాలు, అతీంద్రియ శక్తుల నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రానికి అజనీశ్ లోక్నాథ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇటీవలే విడుదలైన ఈ సినిమా ట్రైలర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది.