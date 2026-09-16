ఆసక్తికర ఘటన - గణనాథుడి ఒడిలో మూషికం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 4:55 PM IST
Mouse Sits in Ganesha Lap : వినాయక చవితి వేళ అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా సీలేరులో ఒక ఆసక్తికరమైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానిక గిరిజన సంక్షేమ ఆశ్రమ పాఠశాలలో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు కలిసి భక్తిశ్రద్ధలతో వినాయక చవితి పూజలను ఘనంగా ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడ ప్రతిష్ఠించిన గణపతి విగ్రహం వద్దకు ఊహించని రీతిలో ఒక మూషికం (ఎలుక) వచ్చింది.
ఆ మూషికం నేరుగా వెళ్లి బొజ్జ గణపయ్య ఒడిలో కూర్చుంది. సాధారణంగా మనుషులను చూస్తే పరుగులు తీసే ఎలుక, ఏమాత్రం భయం లేకుండా ప్రశాంతంగా అలాగే ఉండిపోవడం అందరినీ విస్మయానికి గురి చేసింది. ఇది గమనించిన హాస్టల్ వార్డెన్ శకుంతల ఆ మూషికానికి నమస్కరించి, నుదుటన బొట్టు పెట్టారు. ఆ తర్వాత భక్తులు సమర్పించిన నైవేద్యం, పండ్లను ఆ మూషికం అక్కడే కూర్చుని ఎంతో ఇష్టంగా తిన్నది. ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన విద్యార్థులంతా భజనలు చేస్తూ స్వామివారి నామస్మరణ చేశారు. ఎంతమంది చుట్టూ చేరి చూస్తున్నా, శబ్దాలు చేస్తున్నా ఆ మూషికం బెదరకుండా గణనాథుడి చెంతనే కదలకుండా ఉండిపోయింది.
Mouse Sits in Ganesha Lap : వినాయక చవితి వేళ అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా సీలేరులో ఒక ఆసక్తికరమైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానిక గిరిజన సంక్షేమ ఆశ్రమ పాఠశాలలో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు కలిసి భక్తిశ్రద్ధలతో వినాయక చవితి పూజలను ఘనంగా ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడ ప్రతిష్ఠించిన గణపతి విగ్రహం వద్దకు ఊహించని రీతిలో ఒక మూషికం (ఎలుక) వచ్చింది.
ఆ మూషికం నేరుగా వెళ్లి బొజ్జ గణపయ్య ఒడిలో కూర్చుంది. సాధారణంగా మనుషులను చూస్తే పరుగులు తీసే ఎలుక, ఏమాత్రం భయం లేకుండా ప్రశాంతంగా అలాగే ఉండిపోవడం అందరినీ విస్మయానికి గురి చేసింది. ఇది గమనించిన హాస్టల్ వార్డెన్ శకుంతల ఆ మూషికానికి నమస్కరించి, నుదుటన బొట్టు పెట్టారు. ఆ తర్వాత భక్తులు సమర్పించిన నైవేద్యం, పండ్లను ఆ మూషికం అక్కడే కూర్చుని ఎంతో ఇష్టంగా తిన్నది. ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన విద్యార్థులంతా భజనలు చేస్తూ స్వామివారి నామస్మరణ చేశారు. ఎంతమంది చుట్టూ చేరి చూస్తున్నా, శబ్దాలు చేస్తున్నా ఆ మూషికం బెదరకుండా గణనాథుడి చెంతనే కదలకుండా ఉండిపోయింది.