ఒక్కరోజులోనే మారిన సీన్ - పెట్రోల్​ బంకుల ముందు ఎందుకింత క్యూ? - PETROL PUMPS RUSH IN HYDERABAD

పెట్రోల్​ బంకుల్లో వాహనదారుల కష్టాలు - అసలు ఏం జరుగుతుందని ఆందోళన (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 25, 2026 at 11:47 AM IST

Rush at Petrol Pumps in Hyderabad : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ ప్రభావంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ కోసం వాహనాదారులు బంకుల్లో పడిగాపులు కాస్తున్నారు. దీంతో పెట్రోల్ బంకుల వద్ద వాహనాలు భారీ సంఖ్యలో బారులు తీరాయి. పెట్రోల్ బంకులలో సరిపడా ఇంధనం ఉన్నప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో వదంతుల వల్ల పెట్రోల్‌ బంకుల వద్ద రద్దీ వాతావరణం నెలకొంది. పలు జిల్లాలోనూ పెట్రోల్‌ డీజిల్‌, కొరతతో రోడ్డు పొడవున గంటల తరబడి వాహనాలు బారులు తీస్తూ ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. ఉదయం నుంచి వాహనదారులు పోటెత్తుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితి తాము ఎన్నడూ చూడలేదని వాహనదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పెట్రోల్​ లేదని కావాలని చెబుతున్నారా? లేదంటే బ్లాక్​లో అమ్మాలని చూస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదని అంటున్నారు. దాదాపు కొన్ని గంటల పాటు ఇంధనం కోసం వేచి చూస్తున్నామని అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ విషయం ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు.

