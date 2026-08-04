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పాలనురగల పరవళ్లతో డుడుమా - జలపాతం అందాలకు మైమరచిపోతున్న పర్యాటకులు - DUDUMA WATERFALLS RETREATS TOURISTS

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ప్రకృతి రమణీయంగా డుడుమా జలపాతం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 5:47 PM IST

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Monsoon in Duduma Waterfalls : ప్రకృతి గీసిన అందమైన చిత్తరువే డుడుమా జలపాతం. ఇది ఆంధ్రా-ఒడిశా సరిహద్దులో ఉంది. చుట్టూ ప్రశాంతమైన వాతావరణం పచ్చదనం ప్రకృతి అందాలతో అలరారుతోంది. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలతో పర్యాటకుల స్వర్గధామంగా మారింది. 556 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఉద్ధృతంగా జాలువారుతున్న జలపాత ప్రవాహం సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఆ నీటి బిందువులు సందర్శకులను స్పృశించి మనసును దూదిపింజల్లా తేలియాడేలా చేస్తున్నాయి. ఆ పచ్చటి కోనలో పాలనురగ లాంటి మనోహర ప్రవాహ దృశ్యాలు వారిని కట్టిపడేస్తున్నాయి. 

మరోవైపు పచ్చని కొండలు, లోతైన లోయల నడుమ ప్రవహిస్తున్న మత్స్యగెడ్డ వాగు ప్రకృతి ప్రేమికులకు అపురూపమైన దృశ్యాలను ఆవిష్కరిస్తోంది. అంతేకాక జలపాతాన్ని సందర్శించేందుకు వచ్చే పర్యాటకులకు ఏడు దశాబ్దాల క్రితం నిర్మించిన మచ్‌కండ్ జలవిద్యుత్ కేంద్రం మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. సుమారు 2,000 అడుగుల లోయలో నెలకొన్న ఈ విద్యుత్ కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా రాష్ట్రాలకు విద్యుత్ వెలుగులు ప్రసరింపజేస్తూ తన ప్రత్యేకతను చాటుతోంది. ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా సీలేరు బేసిన్‌కు అదనపు నీటి విడుదల జరుగుతుండటంతో ఆ ప్రాంతమంతా మరింత సుందరంగా మారింది. ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న జలపాతం, పచ్చని ప్రకృతి అందాలు, లోయల సోయగాలు కలిసి డుడుమా ప్రాంతానికి సరికొత్త శోభను తెచ్చాయి. 

Monsoon in Duduma Waterfalls : ప్రకృతి గీసిన అందమైన చిత్తరువే డుడుమా జలపాతం. ఇది ఆంధ్రా-ఒడిశా సరిహద్దులో ఉంది. చుట్టూ ప్రశాంతమైన వాతావరణం పచ్చదనం ప్రకృతి అందాలతో అలరారుతోంది. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలతో పర్యాటకుల స్వర్గధామంగా మారింది. 556 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఉద్ధృతంగా జాలువారుతున్న జలపాత ప్రవాహం సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఆ నీటి బిందువులు సందర్శకులను స్పృశించి మనసును దూదిపింజల్లా తేలియాడేలా చేస్తున్నాయి. ఆ పచ్చటి కోనలో పాలనురగ లాంటి మనోహర ప్రవాహ దృశ్యాలు వారిని కట్టిపడేస్తున్నాయి. 

మరోవైపు పచ్చని కొండలు, లోతైన లోయల నడుమ ప్రవహిస్తున్న మత్స్యగెడ్డ వాగు ప్రకృతి ప్రేమికులకు అపురూపమైన దృశ్యాలను ఆవిష్కరిస్తోంది. అంతేకాక జలపాతాన్ని సందర్శించేందుకు వచ్చే పర్యాటకులకు ఏడు దశాబ్దాల క్రితం నిర్మించిన మచ్‌కండ్ జలవిద్యుత్ కేంద్రం మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. సుమారు 2,000 అడుగుల లోయలో నెలకొన్న ఈ విద్యుత్ కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా రాష్ట్రాలకు విద్యుత్ వెలుగులు ప్రసరింపజేస్తూ తన ప్రత్యేకతను చాటుతోంది. ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా సీలేరు బేసిన్‌కు అదనపు నీటి విడుదల జరుగుతుండటంతో ఆ ప్రాంతమంతా మరింత సుందరంగా మారింది. ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న జలపాతం, పచ్చని ప్రకృతి అందాలు, లోయల సోయగాలు కలిసి డుడుమా ప్రాంతానికి సరికొత్త శోభను తెచ్చాయి. 

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DUDUMA WATERFALLS LATEST UPDATES
DUDUMA WATERFALLS FLOOD SURGE
TOURISTS FLOCK DUDUMA WATERFALLS
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DUDUMA WATERFALLS RETREATS TOURISTS

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