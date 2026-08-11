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ఆసక్తి, పట్టుదల ఉంటే చాలు - సీఎంఏ టాప్ ర్యాంకర్ మోక్షిత్ చెప్పిన సక్సెస్ సీక్రెట్స్​ - CMA MOKSHITH VAMSI KRISHNA

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సీఎంఏ టాప్ ర్యాంకర్ మోక్షిత్ చెప్పిన సక్సెస్ సీక్రెట్స్​ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 2:52 PM IST

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Mokshith Vamsi Krishna CMA Top Rank : ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్‌ రంగాలకు భిన్నంగా, దేశ ఆర్థికస్థితులను నడిపించే ఫైనాన్స్ రంగం వైపు అడుగులు వేయాలనుకునే యువతకు సీఏ, సీఎంఏ కోర్సులు మంచి కెరీర్ మార్గాలుగా నిలుస్తున్నాయి. సాధారణంగా ఈ ప్రొఫెషనల్ కోర్సులను పూర్తి చేయడమే సవాల్‌గా చాలామంది భావిస్తుంటారు. కానీ జాతీయ స్థాయిలో ఏకంగా సీఎమ్​ఏ ఫైనల్ టాప్ ర్యాంక్ సాధించి సత్తా చాటాడు గుంటూరుకు చెందిన మోక్షిత్ వంశీకృష్ణ. ఆసక్తి, పట్టుదల ఉండాలే గానీ ఏ రంగంలోనైనా రాణించవచ్చని నిరూపించాడు. ఈ విజయం వెనక ఉన్న సక్సెస్‌ సీక్రెట్‌ ఏంటి? ఇలాంటి మరిన్ని విషయాలు అతడి మాటల్లోనే విందాం. "నేను పదో తరగతి చదువుతున్నప్పుడు నాకు సీఏ, సీఎమ్​ఏ కోర్సుల గురించి తెలిసింది. నాకు సైన్స్​ స్ట్రీమ్​ కోర్సుల కంటే మేనేజ్​మెంట్​, కామన్​ కోర్సుల మీద ఇంట్రెస్ట్​ ఎక్కువగా ఉంది. నేను సీఏ కోసం 5, 6 నెలలు ప్రిపర్​ అయ్యాను. సీఏ తరువాత సీఎమ్ఏ కోసం రెండున్నర నెలలు ప్రిపేర్​ అయ్యాను" అని మోక్షిత్ వంశీకృష్ణ అన్నారు.

Mokshith Vamsi Krishna CMA Top Rank : ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్‌ రంగాలకు భిన్నంగా, దేశ ఆర్థికస్థితులను నడిపించే ఫైనాన్స్ రంగం వైపు అడుగులు వేయాలనుకునే యువతకు సీఏ, సీఎంఏ కోర్సులు మంచి కెరీర్ మార్గాలుగా నిలుస్తున్నాయి. సాధారణంగా ఈ ప్రొఫెషనల్ కోర్సులను పూర్తి చేయడమే సవాల్‌గా చాలామంది భావిస్తుంటారు. కానీ జాతీయ స్థాయిలో ఏకంగా సీఎమ్​ఏ ఫైనల్ టాప్ ర్యాంక్ సాధించి సత్తా చాటాడు గుంటూరుకు చెందిన మోక్షిత్ వంశీకృష్ణ. ఆసక్తి, పట్టుదల ఉండాలే గానీ ఏ రంగంలోనైనా రాణించవచ్చని నిరూపించాడు. ఈ విజయం వెనక ఉన్న సక్సెస్‌ సీక్రెట్‌ ఏంటి? ఇలాంటి మరిన్ని విషయాలు అతడి మాటల్లోనే విందాం. "నేను పదో తరగతి చదువుతున్నప్పుడు నాకు సీఏ, సీఎమ్​ఏ కోర్సుల గురించి తెలిసింది. నాకు సైన్స్​ స్ట్రీమ్​ కోర్సుల కంటే మేనేజ్​మెంట్​, కామన్​ కోర్సుల మీద ఇంట్రెస్ట్​ ఎక్కువగా ఉంది. నేను సీఏ కోసం 5, 6 నెలలు ప్రిపర్​ అయ్యాను. సీఏ తరువాత సీఎమ్ఏ కోసం రెండున్నర నెలలు ప్రిపేర్​ అయ్యాను" అని మోక్షిత్ వంశీకృష్ణ అన్నారు.

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CMA MOKSHITH VAMSI KRISHNA
CMA FINAL TOP RANK

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