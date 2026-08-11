ఆసక్తి, పట్టుదల ఉంటే చాలు - సీఎంఏ టాప్ ర్యాంకర్ మోక్షిత్ చెప్పిన సక్సెస్ సీక్రెట్స్ - CMA MOKSHITH VAMSI KRISHNA
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 2:52 PM IST
Mokshith Vamsi Krishna CMA Top Rank : ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్ రంగాలకు భిన్నంగా, దేశ ఆర్థికస్థితులను నడిపించే ఫైనాన్స్ రంగం వైపు అడుగులు వేయాలనుకునే యువతకు సీఏ, సీఎంఏ కోర్సులు మంచి కెరీర్ మార్గాలుగా నిలుస్తున్నాయి. సాధారణంగా ఈ ప్రొఫెషనల్ కోర్సులను పూర్తి చేయడమే సవాల్గా చాలామంది భావిస్తుంటారు. కానీ జాతీయ స్థాయిలో ఏకంగా సీఎమ్ఏ ఫైనల్ టాప్ ర్యాంక్ సాధించి సత్తా చాటాడు గుంటూరుకు చెందిన మోక్షిత్ వంశీకృష్ణ. ఆసక్తి, పట్టుదల ఉండాలే గానీ ఏ రంగంలోనైనా రాణించవచ్చని నిరూపించాడు. ఈ విజయం వెనక ఉన్న సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటి? ఇలాంటి మరిన్ని విషయాలు అతడి మాటల్లోనే విందాం. "నేను పదో తరగతి చదువుతున్నప్పుడు నాకు సీఏ, సీఎమ్ఏ కోర్సుల గురించి తెలిసింది. నాకు సైన్స్ స్ట్రీమ్ కోర్సుల కంటే మేనేజ్మెంట్, కామన్ కోర్సుల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువగా ఉంది. నేను సీఏ కోసం 5, 6 నెలలు ప్రిపర్ అయ్యాను. సీఏ తరువాత సీఎమ్ఏ కోసం రెండున్నర నెలలు ప్రిపేర్ అయ్యాను" అని మోక్షిత్ వంశీకృష్ణ అన్నారు.
Mokshith Vamsi Krishna CMA Top Rank : ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్ రంగాలకు భిన్నంగా, దేశ ఆర్థికస్థితులను నడిపించే ఫైనాన్స్ రంగం వైపు అడుగులు వేయాలనుకునే యువతకు సీఏ, సీఎంఏ కోర్సులు మంచి కెరీర్ మార్గాలుగా నిలుస్తున్నాయి. సాధారణంగా ఈ ప్రొఫెషనల్ కోర్సులను పూర్తి చేయడమే సవాల్గా చాలామంది భావిస్తుంటారు. కానీ జాతీయ స్థాయిలో ఏకంగా సీఎమ్ఏ ఫైనల్ టాప్ ర్యాంక్ సాధించి సత్తా చాటాడు గుంటూరుకు చెందిన మోక్షిత్ వంశీకృష్ణ. ఆసక్తి, పట్టుదల ఉండాలే గానీ ఏ రంగంలోనైనా రాణించవచ్చని నిరూపించాడు. ఈ విజయం వెనక ఉన్న సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటి? ఇలాంటి మరిన్ని విషయాలు అతడి మాటల్లోనే విందాం. "నేను పదో తరగతి చదువుతున్నప్పుడు నాకు సీఏ, సీఎమ్ఏ కోర్సుల గురించి తెలిసింది. నాకు సైన్స్ స్ట్రీమ్ కోర్సుల కంటే మేనేజ్మెంట్, కామన్ కోర్సుల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువగా ఉంది. నేను సీఏ కోసం 5, 6 నెలలు ప్రిపర్ అయ్యాను. సీఏ తరువాత సీఎమ్ఏ కోసం రెండున్నర నెలలు ప్రిపేర్ అయ్యాను" అని మోక్షిత్ వంశీకృష్ణ అన్నారు.