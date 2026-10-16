శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు - మోహినీ అవతారంలో మలయప్పస్వామి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 3:18 PM IST
Tirumala Navaratri Brahmotsavam 2026 : శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు కీలక దశకు చేరుకున్నాయి. నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఐదో రోజైన శుక్రవారం ఉదయం మలయప్పస్వామి మోహినీ అవతారంలో దర్శనం ఇచ్చారు. క్షీరసాగర మదనంలో పాలసముద్రంలో ఉద్భవించిన అమృతాన్ని రాక్షసులకు చేరకుండా తన దివ్యమైన సౌందర్యంతో వారిని సమ్మోహితులను చేసి దేవతలకు అమృతాన్ని పంచిన జగన్మోహిని స్వరూపమే ఈ మోహిని అవతారం. మరో పల్లకీపై శ్రీకృష్ణస్వామి భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు. గజరాజులు ముందు నడుస్తుండగా, భక్తబృందాల భజనలు, కోలాటాలు, జీయంగార్ల ఘోష, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి పల్లకీసేవ వైభవంగా సాగింది. అడుగడుగునా భక్తులు కర్పూర హారతులు సమర్పిస్తూ స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. రాత్రికి గరుడసేవ వైభవంగా సాగనుంది. వేంకటేశ్వరునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన గరుడ వాహన సేవను వీక్షించేందుకు లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు తిరుమలకు తరలివచ్చారు. గరుడారూఢుడై విహరించనున్న స్వామి వైభవాన్ని చూసి తరించేందుకు తరలి వస్తున్న భక్తజనకోటికి టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది.
Tirumala Navaratri Brahmotsavam 2026 : శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు కీలక దశకు చేరుకున్నాయి. నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఐదో రోజైన శుక్రవారం ఉదయం మలయప్పస్వామి మోహినీ అవతారంలో దర్శనం ఇచ్చారు. క్షీరసాగర మదనంలో పాలసముద్రంలో ఉద్భవించిన అమృతాన్ని రాక్షసులకు చేరకుండా తన దివ్యమైన సౌందర్యంతో వారిని సమ్మోహితులను చేసి దేవతలకు అమృతాన్ని పంచిన జగన్మోహిని స్వరూపమే ఈ మోహిని అవతారం. మరో పల్లకీపై శ్రీకృష్ణస్వామి భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు. గజరాజులు ముందు నడుస్తుండగా, భక్తబృందాల భజనలు, కోలాటాలు, జీయంగార్ల ఘోష, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి పల్లకీసేవ వైభవంగా సాగింది. అడుగడుగునా భక్తులు కర్పూర హారతులు సమర్పిస్తూ స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. రాత్రికి గరుడసేవ వైభవంగా సాగనుంది. వేంకటేశ్వరునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన గరుడ వాహన సేవను వీక్షించేందుకు లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు తిరుమలకు తరలివచ్చారు. గరుడారూఢుడై విహరించనున్న స్వామి వైభవాన్ని చూసి తరించేందుకు తరలి వస్తున్న భక్తజనకోటికి టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది.